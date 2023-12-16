الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في جباليا.. قصف منازل على رؤوس ساكنيها والعشرات تحت الأنقاص

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استشهد عشرات الفلسطينيين فجر السبت، وأصيب العشرات بجروح، بينهم أطفال ونساء، بمجرزة جديدة للاحتلال في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منازل مأهولة تعود لعائلتي خضر والنجار في منطقة جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من أفراد العائلتين، فيما لا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض، في ظل تعطل وخروج طواقم الدفاع المدني والإسعاف الطبي عن الخدمة، بفعل استهدافات الاحتلال المتواصلة لطواقم الخدمة المدنية في جباليا

من جهة أخرى، استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج في مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخانيونس، جنوب القطاع.

وذكرت وزارة الصحة، في أحدث حصيلة لها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي بلغ 18,700 شهيد، غالبيتهم (70%) من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى أن هناك الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين