الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في جباليا.. قصف منازل على رؤوس ساكنيها والعشرات تحت الأنقاص القيادة المركزية الأمريكية تكشفت ملابسات احدث استهداف للحوثيين في البحر الأحمر قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنازل شمال وجنوب غزة عائداتها لغزة.. مباراة خيرية لأجل فلسطين في الدوحة بحضور أمير قطر تفاصيل مذهلة في العثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام تفجير 3 قنابل أثناء اجتماع مجلس بلدي في أوكرانيا للمرة الثانية.. كوكا كولا تسحب آلاف المنتجات من الأسواق مصادر ملاحية لـ مأرب برس :الموانئ اليمنية المتضرر الأكبر من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتوقف أنشطة ميناء ايلات نتيجة متوقعة احداث ساخنة في البحر الأحمر.. هل شارك قراصنة صوماليون في اختطاف سفينة تجارية؟ مسام يتلف 289 لغماً وعبوة ناسفة في شبوة ومأرب
مأرب برس - خاص
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في البيان الصادر عنها والذي –حصل مارب برس على نسخة منه – انه " في حوالي الساعة 0700 بتوقيت صنعاء في 15 ديسمبر، اتصلت قوات الحوثي بالسفينة "MSC ALANYA" وهي سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تسافر شمالاً في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهددت بمهاجمتها. ووجه الحوثيون السفينة إلى الالتفات والمضي جنوباً.
وبالرغم من أنه لم تكن هناك أي سفن أمريكية في المنطقة، حافظت القوات الأمريكية على اتصالات مباشرة مع السفينة التي واصلت تحركها شمالاً.
ويُعتقد أنها تسير بأمان في هذا الوقت. وأشار البيان الى انه وفي "حوالي الساعة 0900 بتوقيت صنعاء في 15 ديسمبر، أطلق طائرة دون طيار انطلقت من أراضي تحت سيطرة الحوثيين لتَصيب السفينة "AL JASRAH" وهي سفينة ترفع علم ليبيريا وكانت تسافر جنوباً في البحر الأحمر.
وبثت AL JASRAH على الفور نداء استغاثة ذكرت فيه أن الطاقم كان يكافح للسيطرة على حريق نشب عقب الهجوم" منوها الى انه ومنذ ذلك الحين، تمت السيطرة على الحريق وأكد الطاقم أنه لم يعد بحاجة إلى مساعدة إضافية.
وأضاف البيان "ثم في حوالي الساعة 1300 بتوقيت صنعاء في 15 ديسمبر، أطلقت قوات الحوثي صاروخين باليستيين اتجها نحو ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.
وأصاب أحد هذه الصواريخ السفينة "MV PALATIUM 3" التي ترفع العلم الليبيري، مما أدى إلى بثها نداء استغاثة وإبلاغها عن اشتعال النيران على متنها. واستجابت السفينة "USS MASON" لطلب المساعدة ذلك.
ومن المرجح أن الصاروخ الآخر أخطأ أي سفن أخرى. .
ولم تُبلغ أي من السفن الثلاث المستهدفة عن وقوع إصابات، لكن تلك الجولة الأخيرة من الهجمات تُعد مثالاً آخر على المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها الملاحة الدولية بسبب تلك الأعمال التي يقوم بها الحوثيون."