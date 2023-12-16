القيادة المركزية الأمريكية تكشفت ملابسات احدث استهداف للحوثيين في البحر الأحمر

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ خاص

عدد القراءات 253

مأرب برس - خاص

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في البيان الصادر عنها والذي –حصل مارب برس على نسخة منه – انه " في حوالي الساعة 0700 بتوقيت صنعاء في 15 ديسمبر، اتصلت قوات الحوثي بالسفينة "MSC ALANYA" وهي سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تسافر شمالاً في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهددت بمهاجمتها. ووجه الحوثيون السفينة إلى الالتفات والمضي جنوباً.

وبالرغم من أنه لم تكن هناك أي سفن أمريكية في المنطقة، حافظت القوات الأمريكية على اتصالات مباشرة مع السفينة التي واصلت تحركها شمالاً.

ويُعتقد أنها تسير بأمان في هذا الوقت. وأشار البيان الى انه وفي "حوالي الساعة 0900 بتوقيت صنعاء في 15 ديسمبر، أطلق طائرة دون طيار انطلقت من أراضي تحت سيطرة الحوثيين لتَصيب السفينة "AL JASRAH" وهي سفينة ترفع علم ليبيريا وكانت تسافر جنوباً في البحر الأحمر.

وبثت AL JASRAH على الفور نداء استغاثة ذكرت فيه أن الطاقم كان يكافح للسيطرة على حريق نشب عقب الهجوم" منوها الى انه ومنذ ذلك الحين، تمت السيطرة على الحريق وأكد الطاقم أنه لم يعد بحاجة إلى مساعدة إضافية.

وأضاف البيان "ثم في حوالي الساعة 1300 بتوقيت صنعاء في 15 ديسمبر، أطلقت قوات الحوثي صاروخين باليستيين اتجها نحو ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وأصاب أحد هذه الصواريخ السفينة "MV PALATIUM 3" التي ترفع العلم الليبيري، مما أدى إلى بثها نداء استغاثة وإبلاغها عن اشتعال النيران على متنها. واستجابت السفينة "USS MASON" لطلب المساعدة ذلك.

ومن المرجح أن الصاروخ الآخر أخطأ أي سفن أخرى. .

ولم تُبلغ أي من السفن الثلاث المستهدفة عن وقوع إصابات، لكن تلك الجولة الأخيرة من الهجمات تُعد مثالاً آخر على المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها الملاحة الدولية بسبب تلك الأعمال التي يقوم بها الحوثيون."