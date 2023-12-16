قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنازل شمال وجنوب غزة

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قتل اليوم (السبت) 14 شخصا وأصيب 9 آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة (شهاب) الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام اليوم (السبت) أن إسرائيل قصفت منازل في حي المنارة جنوب شرقي خان يونس بقطاع غزة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ولم يوضح المركز بحسابه على (تلغرام) عدد القتلى أو الجرحى.
وأفاد المركز بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا بالقطاع.
وذكرت قناة (الأقصى) أن اشتباكات اندلعت في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف.
وأدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مقتل 19 ألف فلسطيني بعد قرابة 70 يوما من الحرب.