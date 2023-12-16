عائداتها لغزة.. مباراة خيرية لأجل فلسطين في الدوحة بحضور أمير قطر

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أقيمت مباراة خيرية على إحدى الملاعب القطرية التي استضافت بطولة كأس العالم 2022، بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وشارك في المباراة التي جرت تحت عنوان "لأجل فلسطين" على ستاد المدينة التعليمية مساء الجمعة، نجوم من الكرة العربية وإعلاميين ومؤثرين، بمبادرة من طلاب أكاديمية قطر.

وقبيل المباراة، تم تقديم عروض خطابية تؤكد التضامن مع فلسطين وأهالي قطاع غزة.

وعاشت الجماهير وسط أجواء موسيقية فلسطينية، قدمها كل من الفنان ناصر الكبيسي، ودانا المير، ونسمة عماد، وهالة العمادي، من خلال تقديم أغنيتي "زهرة المدائن" و"موطني".

وعلى أرض الملعب، عُزف النشيدان الوطنيان لفلسطين وقطر، عقب ذلك انطلقت المباراة في أجواء ودية جميلة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتجاوز عدد المشجعين سبعة وعشرين ألف مشجع، فضلا عن أن كامل عائدات المباراة البالغة نحو خمسة عشر مليون ريال قطري ستذهب دعما لأهل غزة.

ومن بين اللاعبين المشاركين، الحارس العُماني السابق علي الحبسي والنجم المصري المعتزل أحمد حسن، ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، والجناح الجزائري ياسين براهيمي، والمدافع الإسباني خافي مارتينيز، والإعلامي القطري خالد جاسم، والمؤثرَان بمنصات التواصل، محمد عدنان وأبو فلة