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تفجير 3 قنابل أثناء اجتماع مجلس بلدي في أوكرانيا

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت الشرطة الأوكرانية أن عضوا في مجلس بلدي قام بتفجير 3 قنابل يدوية خلال اجتماع في بلدية قرية كيريتسكي غربي أوكرانيا.

وأدى الهجوم إلى مقتل شخص وإصابة 26 من الحضور.

وقالت الشرطة إن عضو المجلس البلدي قام بالهجوم بعد أن تم منعه من الحديث خلال الاجتماع الذي كان يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

كما أضافت الشرطة أن مرتكب الهجوم، سيرهي باترين، مازال على قيد الحياة ويتم إنعاشه، وأن دوافعه غير معروفة

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