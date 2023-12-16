تفجير 3 قنابل أثناء اجتماع مجلس بلدي في أوكرانيا

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أعلنت الشرطة الأوكرانية أن عضوا في مجلس بلدي قام بتفجير 3 قنابل يدوية خلال اجتماع في بلدية قرية كيريتسكي غربي أوكرانيا.
وأدى الهجوم إلى مقتل شخص وإصابة 26 من الحضور.
وقالت الشرطة إن عضو المجلس البلدي قام بالهجوم بعد أن تم منعه من الحديث خلال الاجتماع الذي كان يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي
كما أضافت الشرطة أن مرتكب الهجوم، سيرهي باترين، مازال على قيد الحياة ويتم إنعاشه، وأن دوافعه غير معروفة