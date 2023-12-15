مصادر ملاحية لـ مأرب برس :الموانئ اليمنية المتضرر الأكبر من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتوقف أنشطة ميناء ايلات نتيجة متوقعة

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشف مصادر إعلامية أمريكية عن توقف وصول السفن إلى ميناء "ايلات " الإسرائيلي بسبب تصعيد الحوثيين لعملياتهم في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعد احد أهم الممرات المائية في العالم.

وأكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن وصول السفن التجارية إلى ميناء “إيلات” توقف بشكل شبه كامل نتيجة هجمات أنصار الله من اليمن في البحر الأحمر ضد السفن المتوجهة إلى الميناء مشيرا الى أن السفن المتجهة إلى الكيان المحتل من آسيا تسلك الآن طريقاً يدور حول أفريقيا، مما يجعل الرحلة أطول بثلاثة أسابيع وأكثر تكلفة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، بدأت السفن المتجهة إلى موانئ أخرى خارج الكيان المؤقت أيضاً باستخدام الطريق الأطول للوصول إلى أوروبا حتى لا يتم استهدافها.

واعتبرت مصادر ملاحية يمنية في تصريحات لـ"مأرب برس" أن توقف وصول السفن الى ميناء "ايلات " الإسرائيلي يمثل نتيجة طبيعية كون البحر الأحمر ومضيق باب المندب هو الطريق البحري الأقصر والاقل كلفة الذي تعتمد عليه العديد من الدول في حركة استيراد وتصدير البضائع واي توتر في هذه المنطقة ينعكس سلبا على حركة التجارة العالمية.

وأكدت المصادر أن الموانيء اليمنية هي المتضرر الأكبر من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر حيث تراجعت الأنشطة الملاحية في هذه الموانيء.