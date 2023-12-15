مسام يتلف 289 لغماً وعبوة ناسفة في شبوة ومأرب

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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نفذ مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، الجمعة، في وادي ذهبا بمديرية عين محافظة شبوة، عملية إتلاف وتفجير 289 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة تمكنت الفرق الهندسية للمشروع من نزعها خلال الشهر الماضي من مديرية حريب محافظة مأرب ومديريتي عين وعسيلان بيحان بمحافظة شبوة، زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام “يماك” العميد الركن أمين العقيلي، أن الألغام والمقذوفات التي جرى اتلافها تنوعت بين 210 ألغام مضادة للدبابات، و30 لغمًا مضادًا للأفراد و42 قذيفة غير منفجرة، بالإضافة إلى 7 عبوات ناسفة، مشيراً الى ان هذه العملية هي رقم 195 التي ينفذها مشروع مسام بنجاح، بهدف التخلص منها وضمان إنهاء خطرها على المدنيين.