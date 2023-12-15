مصادر ملاحية لـ مأرب برس :الموانئ اليمنية المتضرر الأكبر من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتوقف أنشطة ميناء ايلات نتيجة متوقعة احداث ساخنة في البحر الأحمر.. هل شارك قراصنة صوماليون في اختطاف سفينة تجارية؟ مسام يتلف 289 لغماً وعبوة ناسفة في شبوة ومأرب هذا ماسيحدث للعالم ولقناة السويس من هجمات الحوثي في باب المندب السلطات الإيرانية تعدم ما لا يقل عن 27 سجينًا في 6 أيام هكذا أفشلت كتائب القسام قدرة التقنيات الإسرائيلية في الكشف عن الأنفاق وتحييدها؟ برلماني يفجر اجتماعاً محلياً ويصيب العشرات .. دخل الغرفة وأغلق الباب ثم ألقى القنابل إيران تحذر واشنطن من تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر الكونغرس يقر ميزانية مهولة لوزارة الدفاع الأمريكية لعام 2024 عاجل . الطيران المسير التابع للمليشيات الحوثية يستهدف أحد المنازل شمال محافظة مأرب
نفذ مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، الجمعة، في وادي ذهبا بمديرية عين محافظة شبوة، عملية إتلاف وتفجير 289 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة تمكنت الفرق الهندسية للمشروع من نزعها خلال الشهر الماضي من مديرية حريب محافظة مأرب ومديريتي عين وعسيلان بيحان بمحافظة شبوة، زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام “يماك” العميد الركن أمين العقيلي، أن الألغام والمقذوفات التي جرى اتلافها تنوعت بين 210 ألغام مضادة للدبابات، و30 لغمًا مضادًا للأفراد و42 قذيفة غير منفجرة، بالإضافة إلى 7 عبوات ناسفة، مشيراً الى ان هذه العملية هي رقم 195 التي ينفذها مشروع مسام بنجاح، بهدف التخلص منها وضمان إنهاء خطرها على المدنيين.