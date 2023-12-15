السلطات الإيرانية تعدم ما لا يقل عن 27 سجينًا في 6 أيام

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 199

أفادت تقارير حقوقية بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 27 سجيناً في الفترة من الجمعة 8 ديسمبر إلى الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول)، في سجون مركزي كرج، قزل حصار، كرج، الأهواز، سنندج، بابل، قم، شيروان، عادل آباد شيراز، زاهدان، أروميه، كرمنشاه.

وأوضحت التقارير أن من بين هؤلاء المعدومين 12 سجينا تم إعدامهم يوم الأربعاء 13 ديسمبر. وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، أنه تم يوم الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول) إعدام 7 سجناء في سجن كرج المركزي. وحُكم على ثلاثة من هؤلاء السجناء بالإعدام بتهمة "القتل العمد"، وثلاثة بتهمة "جرائم المخدرات"، وآخر بتهمة "الحرابة".

وحددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أسماء 4 من هؤلاء السجناء وهم: أمين ذاكري، وحميد إسماعيلي، وخليل حاجي آبادي، بتهم تتعلق بالمخدرات، وميلاد بيده بتهمة الحرابة. وتم خلال هذا اليوم أيضا إعدام خليل ماجدي في سجن "سبيدار" بالأهواز، وداود خادمي في سجن "سنندج" المركزي، وحميد بخشايش في سجن "قزل حصار" في كرج، وعبيد محمودي في سجن "ديزال آباد" في كرمانشاه، بتهمة "القتل العمد".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن حكم الإعدام صدر بحق محمد صادق أكبري، حارس البنك الذي قتل الممثل السابق للمرشد الإيراني في محافظة بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة عباس علي سليماني، في سجن "بابل" يوم الأربعاء 13 ديسمبر.

وفي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول)، تم إعدام سجين يدعى علي بابائي 38 عاماً، في سجن "شيروان" بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات"، كما أُعدم أبو الفضل عبد الملكي بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات" في سجن قم المركزي.

وتم خلال هذا اليوم إعدام 4 سجناء في سجن "عادل آباد" بمدينة شيراز. وحددت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أسماء هؤلاء السجناء بأنهم: أفشين جوشني، وطاهر عارفي، ووحيد سالمي، وبهروز ديناربر، بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات".

وقبل ذلك، تم يوم السبت 9 ديسمبر (كانون الأول)، إعدام أربعة سجناء بلوش في زاهدان بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات". وحدد موقع "حال وش" ثلاثة من هؤلاء الأشخاص وهم: إحسان محمود زهي، وعبد الباسط كركيج، وعبد العزيز (حمل) شهلي بر.

وفي هذا اليوم، تم إعدام سجينين على الأقل هما مهدي نصيري، وعباس كتابي في سجن "قم" المركزي بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات". في يوم الجمعة 8 ديسمبر (كانون الأول)، تم إعدام 3 سجناء هم: علي شاهين نجاد، وصولت (حميد) توسن، وجانعلي نديمي درغاهي في سجن أورميه. وسبق أن حُكم على هؤلاء السجناء بالإعدام بتهم تتعلق "بجرائم مخدرات".

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها يوم 30 نوفمبر (تشرين الأول)، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران وصل إلى 707 أشخاص منذ بداية العام الجاري، وكتبت أن هذا الرقم غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وحذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وحذر من السرعة المقلقة ومعدل النمو في تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب قول غوتيريش، تنفذ إيران عمليات إعدام "بمعدل ينذر بالخطر"، وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. المصدر: إيران انترنشينال