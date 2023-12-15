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برلماني يفجر اجتماعاً محلياً ويصيب العشرات .. دخل الغرفة وأغلق الباب ثم ألقى القنابل

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات
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فجّر برلماني أوكراني قنابل يدوية، الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، خلال اجتماع لمجلس محلي في مقاطعة زاكارباتيا، ما أدى إلى إصابة 26 شخصاً.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن أحد النواب (دون تسميته) فجّر قنابل يدوية خلال اجتماع بمجلس قرية كيريتسكوفسكي في زاكارباتيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الانفجار أدى إلى إصابة 26 شخصاً، بينهم 6 في حالة حرجة.

وتم إرسال قوات أمنية وفرق طبية إلى مكان الحادث، دون تفاصيل عن دوافع ذلك. 

 

بدوره، أعلن جهاز الأمن الأوكراني، في بيان، فتح تحقيق في الحادث واعتباره "إرهابياً".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الحادث وقع خلال مفاوضات ميزانية عام 2024 في مجلس قرية كيريتسكوفسكي.

وأشارت إلى أن النائب سيرغي باترين، قام بتفجير 3 قنابل يدوية في أثناء اعتراضه على بعض مسائل الميزانية في الاجتماع

 
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