إيران تحذر واشنطن من تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر الكونغرس يقر ميزانية مهولة لوزارة الدفاع الأمريكية لعام 2024 عاجل . الطيران المسير التابع للمليشيات الحوثية يستهدف أحد المنازل شمال محافظة مأرب قرارات تنسف الخطط الامريكية والإسرائيلية حول القطاع .. الصين والسعودية وإيران يعلنون موقفاَ موحداَ من احداث غزة أجواء من الترقب تسود اليمن والمنطقة لاعلان أمريكي وشيك سيفرض متغيرات طارئة في البحر الأحمر أردوغان يخاطب بايدن: ''حان الوقت'' هجومان متزامنان في باب المندب والمخا وواشنطن تعلن تحرك المدمرة مايسون إيران تعلن عن قرار يسمح للسعوديين دخول أراضيها بدون تأشيرة هجوم في إيران يقتل 12 شرطيا اشتعال النيران في سفينة تعرضت لهجوم حوثي جديد.. تفاصيل
حذّر وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة من تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين في اليمن.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الخميس تعليقًا على محاولة واشنطن تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن المنطقة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من صراعات القوى، وأن الجانب الأمريكي لا يمكنه القيام بمثل هذه الخطوة.
وقال إن الأمريكيين "إذا أرادوا ارتكاب مثل هذا الحماقة، فسوف يواجهون مشاكل هائلة. كل الدول موجودة في هذه المنطقة وهي منطقتنا نحن".
وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لديها سيطرة على تلك المنطقة، وأنه "لا يستطيع أحد على الإطلاق المناورة فيها".
وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ، في بيان عبر موقع "إكس"، إن جماعة الحوثي نفذت أمس الأربعاء محاولة للاستيلاء على سفينة تحمل علم جزر مارشال، في جنوب البحر الأحمر، لكنها باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت في وقت سابق أن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها بشأن تشكيل قوة مهام بحرية في البحر الأحمر.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هدد عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، خلال خطاب تلفزيوني باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وأعلن الحوثيون، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، بحسب متحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.
وتوعدت جماعة "الحوثي" مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن