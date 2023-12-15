الكونغرس يقر ميزانية مهولة لوزارة الدفاع الأمريكية لعام 2024

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وافق مجلس النواب الأمريكي على ميزانية الدفاع للعام المالي 2024 البالغة 886 مليار دولار، وأرسلها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيعها.
وجرى التصويت بمجلس النواب الأمريكي، عقب إقراره من مجلس الشيوخ، وصوت 310 نائبا بـ"نعم" مقابل 118 صوتًا بـ "لا" لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، حيث لم يؤيد 73 نائبا جمهوريًا و45 نائبا ديمقراطيًا ميزانية الدفاع.
ومن المتوقع أن يوقع بايدن ميزانية الدفاع لعام 2024 المرسلة إلى البيت الأبيض وتصبح قانونًا نافذا في وقت قصير.
وفي ميزانية الدفاع التي تمت زيادتها إلى 886 مليار دولار للعام المالي 2024، أي بزيادة قدرها 28 مليار دولار تقريباً مقارنة بموازنة 2023، تم تخصيص موارد لعناصر تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمال سوريا، تحت عنوان "محاربة داعش"