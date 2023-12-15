عاجل . الطيران المسير التابع للمليشيات الحوثية يستهدف أحد المنازل شمال محافظة مأرب

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استهدف الطيران المسير التابع للمليشيات الحوثية مساء اليوم الجمعة أحد المنازل بمنطقة الحنايا مديرية رغوان شمال محافظة مأرب،.
مصادر عسكرية تحدثت لمارب برس بقولها ان الطيران المسير الذي استهدف أحد المنازل تسبب في اصابة شخصين أحدهما طفل وهما "عبدالله محمد القحطني والطفل حمود هادي القحطني" ، اصابات خطيره نقلوا على اثرها الي مستشفى الهيئه بمأرب لتلقي العلاج .