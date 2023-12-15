أجواء من الترقب تسود اليمن والمنطقة لاعلان أمريكي وشيك سيفرض متغيرات طارئة في البحر الأحمر

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تسود حالة من الترقب في اليمن والمنطقة اليوم الجمعة عقب اعلان مسئولين في الإدارة الأمريكية عن اعتزام "واشنطن " الإعلان اليوم عن تشكيل تحالف عسكري دولي بحري لردع الحوثيين ووقف تصعيدهم في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم.

ورجحت مصادر عسكرية يمنية في تصريحات لـ"مأرب برس" أن يتم الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي البحري الذي سيضطلع بمهمة تأمين حركة الملاحة الدولية في البجر الأحمر ومضيق باب المندب خلال الساعات أو الأيام القادمة كحد اقصي مشيرة الى أن تمادي الحوثيين في تصعيد عملياتهم في البحر الأحمر حسم خيارات القوي الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة في اللجوء الى الخيار العسكري عبر تشكيل تحالف دولي بحر لردع الميلشيا ووقف تصعيدها للتوتر في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب .

ولم تستبعد المصادر أن يتم الإعلان عن تشكيل هذا التحالف الدولي اليوم الجمعة او مطلع الأسبوع القادم .