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عاجل: هجومان متزامنان في باب المندب والمخا وواشنطن تعلن تحرك المدمرة مايسون

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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اعلن مسؤول دفاعي أمريكي ظهر اليوم الجمعة أن صاروخ باليستي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب.

المسؤول قال ان الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في نشوب حريق والطاقم يعمل على إخماده.

وافاد بان مدمرة البحرية الأمريكية مايسون في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ.

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اعلنت استهداف سفينة اخرى مملوكة لسويسرا على بعد نحو 23 ميلا جنوب غربي المخا باليمن.

وقالت ان السفينة واصلت الإبحار شمالا وغيرت مسارها 180 درجة بعد 30 دقيقة لتبحر جنوبا وتعود نحو باب المندب.

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