إيران تعلن عن قرار يسمح للسعوديين دخول أراضيها بدون تأشيرة

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قررت الجمهورية الإيرانية الإسلامية إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول ضمن 33 دولة شملها القرار.
وأوضح وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي أن بلاده وافقت على إلغاء من جانب واحد لتأشيرة الدخول لمواطني 33 دولة منها السعودية والهند وروسيا والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان وغيرها.
وأكد أن الحكومة عازمة على فتح أبواب البلاد نحو العالم عمليا، مشيراً إلى أن السياحة من حق كافة شعوب العالم، وإيران تُعَدّ من الدول الجذابة بطبيعتها إضافة إلى السياحة العلاجية وشعبها المضياف.