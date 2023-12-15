اشتعال النيران في سفينة تعرضت لهجوم حوثي جديد.. تفاصيل

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الجمعة، إن سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر اشتعلت فيها النيران، بعدما أصيبت بمقذوف قادم من اليمن.

يأتي ذلك، عقت تحذير أطلقته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، طلبت فيه من كل القطع البحرية بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي اشتباه بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أنها تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن.

وأضافت أن الحادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني. وذكرت الهيئة أنها تنصح السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.

وقبل قليل اعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: استهداف سفينة مملوكة لسويسرا على بعد نحو 23 ميلا جنوب غربي المخا باليمن.

أمبري قالت ان السفينة واصلت الإبحار شمالا وغيرت مسارها 180 درجة بعد 30 دقيقة لتبحر جنوبا وتعود نحو باب المندب.

فيما قال مسؤول دفاعي أمريكي ان صاروخ باليستي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب.

يأتي ذلك في حين قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إن الولايات المتحدة تريد تشكيل "أوسع تحالف بحري ممكن" لحماية السفن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة رويترز عن ليندركينغ قوله إن الولايات المتحدة تريد من التحالف المتعدد الجنسيات أن يرسل "إشارة مهمة من المجتمع الدولي مفادها أنه لن يتم التسامح مع تهديدات الحوثيين للشحن البحري الدولي".

وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف إلى توسيع قوة العمل البحرية الدولية الحالية لتصبح "تحالفا دوليا يخصص بعض الموارد لحماية حرية الملاحة".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أمس، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجماعة إن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وأكد أن قواتهم نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.

وقالت شركة ميرسك الدنمركية في وقت سابق إن سفينة شحن تابعة لها استهدفت بصاروخ أثناء مرورها بسواحل اليمن يوم الخميس، وسط سلسلة من الهجمات تشنها جماعة الحوثي على السفن مما دفع الولايات المتحدة إلى الدفع نحو تشكيل تحالف بحري في البحر الأحمر.

وذكر بيان الحوثيين أن الجماعة منعت مرور عدة سفن كانت متجهة لإسرائيل في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وأضاف "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

ونفذت جماعة الحوثي هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، وقالت إن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني، وأكدت "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.