عبر مركز الملك سلمان.. التوقيع على اتفاقية لتوزيع مساعدات في عدة محافظات يمنية بينها صنعاء

أجواء من الترقب تسود اليمن والمنطقة لاعلان أمريكي وشيك سيفرض متغيرات طارئة في البحر الأحمر أردوغان يخاطب بايدن: ''حان الوقت'' عاجل: هجومان متزامنان في باب المندب والمخا وواشنطن تعلن تحرك المدمرة مايسون إيران تعلن عن قرار يسمح للسعوديين دخول أراضيها بدون تأشيرة هجوم في إيران يقتل 12 شرطيا اشتعال النيران في سفينة تعرضت لهجوم حوثي جديد.. تفاصيل مأرب تحتفي باليوم العالمي لحقوق الانسان السايبي: النجم استحقّ الفوز وأثبت أنّه فريق كبير تمثال الحرية مشوّه.. جماهير الإفريقي تفضح الدور الأمريكي في غزة..صورة وزارة الداخلية تصدر توضيحًا مهماً بشأن البطاقة الذكية
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوزيع مواد إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في عدد من المحافظات بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي.
وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومن جانب المفوضية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، توزيع 17.380 حقيبة إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في محافظات الجوف وعمران وتعز وصعدة وصنعاء والضالع ومأرب ويستفيد منها 14.000 أسرة، بواقع 84.000 فرد.