عبر مركز الملك سلمان.. التوقيع على اتفاقية لتوزيع مساعدات في عدة محافظات يمنية بينها صنعاء

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوزيع مواد إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في عدد من المحافظات بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي.

وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومن جانب المفوضية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، توزيع 17.380 حقيبة إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في محافظات الجوف وعمران وتعز وصعدة وصنعاء والضالع ومأرب ويستفيد منها 14.000 أسرة، بواقع 84.000 فرد.