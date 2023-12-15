السايبي: النجم استحقّ الفوز وأثبت أنّه فريق كبير

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 148

عبّر مدرّب النادي الإفريقي سعيد السايبي عن استيائه من الخسارة التي تلقّاها فريقه أمام النجم الساحلي في قمة الجولة الـ11 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الخميس 14 ديسمبر بملعب رادس.

وقال السايبي في تصريح لبوّابة تونس إثر المباراة، إنّ الإفريقي تأثر بالغيابات وبإصابة اللاعبين أحمد خليل وبسام الصرارفي أثناء المباراة، وبغياب النجاعة.

وأشار السايبي إلى عامل آخر ساهم في خسارة فريقه وهو عجز الإفريقي عن هزم النجم خلال آخر ست سنوات في البطولة، في تأكيد لدور العامل الذهني في المواجهة. كما أثنى مدرب الإفريقي على أداء منافسه، وقال إنّ النجم استحق الفوز وأثبت أنّه فريق كبير يمتلك مجموعة جيدة استحقّت الفوز بلقب البطولة الموسم الماضي. وأثنى السايبي على أداء لاعب النجم حمزة الجلاصي .

وقال: “الجلاصي فاز علينا بمفرده اليوم”. وأضاف السايبي أنّه يتحمل مسؤولية الخسارة قائلا إن خسارة كأس الكاف قبل أيام وهزيمة اليوم لا يجب أن تفسدا التطور الذي حققه الفريق منذ بداية الموسم. كما علق مدرب الإفريقي على الهدف الذي تلقاه فريقه وقال لا يجب أن يتلقاه فريق في هذا المستوى.

ولم يفوت السايبي الفرصة لانتقاد أداء الحكم محرز المالكي، قائلا إن مباراة بهذا الحجم تتطلب حكما بمستوى أفضل.

وقاد الكاميروني جاك مبي النجم إلى فوز ثمين على الإفريقي مكنه من الانفراد بصدارة المجموعة الأولى بـ21 نقطة بفارق نقطة عن الملعب التونسي وثلاث نقاط عن الإفريقي.