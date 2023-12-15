تمثال الحرية مشوّه.. جماهير الإفريقي تفضح الدور الأمريكي في غزة..صورة

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للمرّة الرابعة منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبمناسبة لقاء الكلاسيكو في البطولة أمام النجم الساحلي الخميس 14 ديسمبر بملعب رادس، قدّمت جماهير الإفريقي عرضا جديدا على المدرّجات من خلال دخلة تندّد بالدور الأمريكي في الحرب على غزة.
وتضمّنت اللافتة العملاقة صورة مشوّهة لمجسّم تمثال الحرية في مواجهة طفل فلسطيني يحمل أثار دماء على وجهه، في إشارة إلى مشاركة الولايات المتحدة في قتل أطفال فلسطين. كما تتضمّن دخلة الإفريقي، صورة أبو عبيدة الناطق باسم القسام، وصورة دبابة ومبان مدمرة, مع شعار “ضد الاضطهاد”.
وتؤكد رسالة جماهير الإفريقي، التزام الجماهير التونسية بالوقوف وراء فلسطين والمساهمة في كشف جرائم الاحتلال وحلفائه، حيث سبق وأن رفعت جماهير النجم والترجي الصفاقسي وأندية أخرى شعارات مساندة