آخر الاخبار

السايبي: النجم استحقّ الفوز وأثبت أنّه فريق كبير تمثال الحرية مشوّه.. جماهير الإفريقي تفضح الدور الأمريكي في غزة..صورة وزارة الداخلية تصدر توضيحًا مهماً بشأن البطاقة الذكية الجيش يصد هجوم حوثي غربي تعز أبو عبيدة يكشف إنجازات القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة.. واستهداف قوات الاحتلال بوابل من القذائف ما وراء تغير نبرة بايدن تجاه حرب الاحتلال الصهيوني على غزة؟.. تقرير حماس: لا تفاوض على الأسرى إلا بوقف كامل للعدوان صحة غزة: 179 شهيدا في غارات الاحتلال خلال الساعات الماضية القسام: تدمير 72 آلية إسرائيلية وقتل 36 جنديا خلال 72 ساعة إيران تهين عنتريات الحوثي في البحر الأحمر

وزارة الداخلية تصدر توضيحًا مهماً بشأن البطاقة الذكية

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات
عدد القراءات 426

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية توضيحا حول البطاقة الشخصية الذكية التي بدأت بإصدارها عبر مصلحة الأحوال المدنية في المحافظات المحررة.

وذكرت المصلحة في ملصق مختصر أن “الهوية الوطنية الجديدة والبطاقة الذكية والرقم الوطني الموحد يساعد على إنشاء شبكة معلومات وطنية صحيحة لمواطني الجمهورية”.

وأضاف ان هذه البيانات سوف تصبح أساسًا لمنظومة إدارية حديثة ومتطورة وواعدة بالنماء والازدهار”. بحسب الأحوال المدنية اليمنية

إقراء أيضاً
الجيش يصد هجوم حوثي غربي تعز
إيران تهين عنتريات الحوثي في البحر الأحمر
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان..مأرب تذكير العالم بجرائم ومآسي مليشيا الحوثي بح
جماعة الحوثي تستحدث مراكز جباية جديدة على مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها
عاجل ..اعلان طارئ من جماعة الحوثي  والكشف عن تجهيزات وتقنيات ستصعب  استهداف المي
مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن تحولات وشيكة في منطقة البحر الأحمر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول