السايبي: النجم استحقّ الفوز وأثبت أنّه فريق كبير تمثال الحرية مشوّه.. جماهير الإفريقي تفضح الدور الأمريكي في غزة..صورة وزارة الداخلية تصدر توضيحًا مهماً بشأن البطاقة الذكية الجيش يصد هجوم حوثي غربي تعز أبو عبيدة يكشف إنجازات القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة.. واستهداف قوات الاحتلال بوابل من القذائف ما وراء تغير نبرة بايدن تجاه حرب الاحتلال الصهيوني على غزة؟.. تقرير حماس: لا تفاوض على الأسرى إلا بوقف كامل للعدوان صحة غزة: 179 شهيدا في غارات الاحتلال خلال الساعات الماضية القسام: تدمير 72 آلية إسرائيلية وقتل 36 جنديا خلال 72 ساعة إيران تهين عنتريات الحوثي في البحر الأحمر
أصدرت وزارة الداخلية اليمنية توضيحا حول البطاقة الشخصية الذكية التي بدأت بإصدارها عبر مصلحة الأحوال المدنية في المحافظات المحررة.
وذكرت المصلحة في ملصق مختصر أن “الهوية الوطنية الجديدة والبطاقة الذكية والرقم الوطني الموحد يساعد على إنشاء شبكة معلومات وطنية صحيحة لمواطني الجمهورية”.
وأضاف ان هذه البيانات سوف تصبح أساسًا لمنظومة إدارية حديثة ومتطورة وواعدة بالنماء والازدهار”. بحسب الأحوال المدنية اليمنية