وزارة الداخلية تصدر توضيحًا مهماً بشأن البطاقة الذكية

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أصدرت وزارة الداخلية اليمنية توضيحا حول البطاقة الشخصية الذكية التي بدأت بإصدارها عبر مصلحة الأحوال المدنية في المحافظات المحررة.

وذكرت المصلحة في ملصق مختصر أن “الهوية الوطنية الجديدة والبطاقة الذكية والرقم الوطني الموحد يساعد على إنشاء شبكة معلومات وطنية صحيحة لمواطني الجمهورية”.

وأضاف ان هذه البيانات سوف تصبح أساسًا لمنظومة إدارية حديثة ومتطورة وواعدة بالنماء والازدهار”. بحسب الأحوال المدنية اليمنية