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الجيش يصد هجوم حوثي غربي تعز

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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تصدت قوات الجيش الوطني المرابطة في جبهة الضباب غربي تعز لهجوم مليشيا الحوثي وأكدت مصادر.

عسكرية إن اشتباكات عنيفة دارات بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية استمرت ساعات.

وتواصل مليشيا الحوثي فرض طوق ناري حول مدينة تعز من جميع الجبال المحيطة ما شكل معاناة إنسانية يومية لملايين السكان

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