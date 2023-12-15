الجيش يصد هجوم حوثي غربي تعز

إتفاق بشأن انهاء الحرب في اليمن على ثلاث مراحل.. ماهي مزايا مليشيا الحوثي من الاتفاق وهل يستخدم الحوثي السعودية للاحتماء من أي ردود فعل على إجراءات البحر الأحمر (4615)