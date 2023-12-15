الجيش يصد هجوم حوثي غربي تعز

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تصدت قوات الجيش الوطني المرابطة في جبهة الضباب غربي تعز لهجوم مليشيا الحوثي وأكدت مصادر.
عسكرية إن اشتباكات عنيفة دارات بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية استمرت ساعات.
وتواصل مليشيا الحوثي فرض طوق ناري حول مدينة تعز من جميع الجبال المحيطة ما شكل معاناة إنسانية يومية لملايين السكان