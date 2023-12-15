صحة غزة: 179 شهيدا في غارات الاحتلال خلال الساعات الماضية

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس 14 ديسمبر، إنّه تمّ نقل 179 شهيدا وأكثر من 300 مصاب إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، في غارات إسرائيلية على القطاع، فيما مازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأفادت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أنّ حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 69 يوما، ارتفعت إلى 18787 شهيدا وأكثر من 50 ألف مصاب. وأشارت إلى أنّ جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية “18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية” في كل مناطق قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال حوّل مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى ثكنة ومسرح لعملياته العسكرية ويطلب تحت التهديد إجلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة والذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية، وذلك “يشكل إعداما للجرحى والمرضى”.

وأضافت الوزارة، أنّ قوات الاحتلال تهدّد حياة 12 طفلا في العناية المركزة داخل مستشفى كمال عدوان نتيجة عدم توفر الحليب وأجهزة دعم الحياة عنهم. وأوضحت أن الاحتلال اعتقل 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت. وحذّرت وزارة الصحة من أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة هو الأسوأ نتيجة فقدانها القدرات الاستيعابية والعلاجية والطواقم الطبية التي تفاضل بين الحالات الخطيرة لإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه.

وأشارت إلى أن هجمات الاحتلال ضدّ المنظومة الصحية أدّت إلى استشهاد 300 إطار صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف، وشملت استهداف 138 مؤسسة صحية وإخراج 22 مستشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة.

وقالت إن جيش الاحتلال “يتعمد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار مستمر ويتحكم في الحجم والنوعية ومسار المساعدات الطبية”، مطالبة بتوفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق الإمدادات الطبية والوقود ووصولها إلى كل مستشفيات قطاع غزة”. كما طالبت الصحة في غزة، المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل الملاذ الوحيد للجرحى والمرضى والولادة والأطفال بعد خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.