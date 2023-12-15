القسام: تدمير 72 آلية إسرائيلية وقتل 36 جنديا خلال 72 ساعة

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تمكّنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس من تدمير 72 آلية عسكرية وقتل 36 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -في بيان على تليغرام- إنّ “مجاهدي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليا أو جزئيا”.

وأكد أنّ مقاتلي القسام تمكّنوا من قتل 36 جنديا وإيقاع عشرات الجنود الإسرائيليين الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم، مضيفا أن ذلك تم إثر استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معها من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لها، إضافة إلى عمليات القنص المحققة لجنودها.

وتابع بيان المتحدّث العسكري أنّ مقاتلي القسام “استهدفوا مقرّات وغرف القيادة الميدانية، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وكانت الكتائب قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس أنها قنصت 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا ودمرت 20 دبابة وناقلة جند في محاور مختلفة داخل قطاع غزة.

وقالت القسام -في بيانات مقتضبة على منصة تليغرام- إن مقاتليها تمكنوا من “قنص 4 جنود صهاينة شمال غربي مدينة غزة، كما استهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”، مضيفة أن مقاتليها استهدفوا خلال اليوم 4 ناقلات جند ودبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 جنوب شرقي مدينة خان يونس.

وفي وقت لاحق مساء اليوم الخميس، قالت الكتائب إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية في مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مما أسفر عن اشتعال النيران فيها.

وقالت القسام أيضا إنها قصفت حشودا للاحتلال في موقع إسناد صوفا العسكري برشقة صاروخية، مشيرة إلى أن مجاهديها وسرايا القدس قصفوا تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة بالمحور الشرقي لمدينة خان يونس بقذائف هاون.

وقال مصدر ميداني بالقسام إنه تم الإجهاز على 3 مركبات من المسافة صفر في بيت لاهيا خلال الـ48 ساعة الماضية.

في المقابل، قال المتحدث العسكري للاحتلال إن ضابطا و7 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.

كما أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية إصابة قائد الكتيبة الـ12 في لواء غولاني بالمعارك في جنوب غزة. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد الكتيبة الـ12 في لواء غولاني المصاب تولى القيادة خلفا لقائد الكتيبة الذي أصيب بداية الحرب.

وكانت كتائب القسام أعلنت صباح اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي بعد استهدافهم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام -في بيان- إنه بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال في حي الشجاعية أبلغوا عن استهدافهم قوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار. كما أعلنت عن استهداف دبابتين ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية و4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي كشف صباح الخميس عن ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة إلى 648 والقتلى إلى 116.

وبحسب المعطيات الأخيرة التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه، فإن 445 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وقال إن 29 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا بالمعارك في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ويحصي الجيش الإسرائيلي في قوائم ضحاياه من الضباط والجنود من يتم السماح بنشر أسمائهم فقط.