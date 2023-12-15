إيران تهين عنتريات الحوثي في البحر الأحمر

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعتبر مراقبون بان طهران تواصل مسلسل إهانه وإذلال وكلائها في اليمن مليشيات الحوثي الانقلابية من خلال التصريحات المهينة للجماعة الانقلابية التي كان اخرها تصريح وزير الدفاع الايراني اليوم الخميس محمد رضا آشتياني الذي اعتبر " البحر الأحمر منطقة حصرية بايران .





وقال أشتياني في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام ايرانية رسمية : البحر الأحمر يعتبر منطقة ايران ولا احد من خارج المنطقة يستطيع ان يناور فيها(في اشارة الى دور بلاده في تمكين جماعة الحوثية من تهديد الملاحة الدولي في البحر الأحمر وباب المندب)





وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني بإن حضور أميركا في البحر الأحمر «سيزيد من تعقيد المشكلات، ومن المؤكد أن يقدموا على أعمال تؤدي إلى مشكلات استثنائية».

ولم يحدد أشتياني أي إجراءات لدى إيران الاستعداد لترد بها على تشكيل قوة للبحر الأحمر تدعمها الولايات المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحافيين الأسبوع الماضي، إن واشنطن تجري محادثات مع “دول أخرى” بشأن تشكيل “قوة عمل بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر” لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وخلال الايام القليلة الماضية اعلنت جماعة الحوثي ، الموالية لإيران، بدء مهاجمة السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر وباب المندب من خلال إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل وذلك رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة حسب قول الجماعة.

يأتي ذلك بعدما نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حديث لشبكة «سي بي إس» الأميركية، مسؤولية بلاده عن محاولة استهداف مدمرة أميركية بطائرة مسيرة في البحر الأحمر.

وفي وقت لاحق، قال عبداللهيان لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية: «يرى المسؤولون العسكريون لدينا أن نشر حاملات الطائرات الأميركية بالقرب من منطقتنا، ما يسهل الوصول إليها، ليس نقطة قوة للولايات المتحدة، بل يجعلهم أكثر عرضة للضربات المحتملة».

والأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحافيين إن واشنطن تجري محادثات مع «دول أخرى» بشأن تشكيل «قوة عمل بحرية... لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر»، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.