هلاك 10 ضباط وجنود إسرائيليين ..تفاصيل

الجمعة 15 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس 14 ديسمبر، عن مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك الدائرة بحي الشجاعية شمال قطاع غزة. وقالت الكتائب إن مقاتليها في خطوط القتال بالشجاعية، أبلغوا عن استهدافهم قوة راجلة لجيش الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.

وفي وقت سابق اليوم، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة اعترافه أمس الأربعاء بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. في السياق ذاته أعلنت كتائب المقاومة عن استهداف دبابتين ميركافا بقذائف ياسين 105 في حي الشجاعية، إلى جانب 4 دبابات أخرى و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف الياسين المضادة للدروع، بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة “تي بي جي” المضادة للتحصينات.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة استهدف مقاتلو القسام دبابة أخرى بقذيفة ياسين. من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في محاور التقدم بالزيتون والشجاعية شرقي غزة والشيخ رضوان، وأضافت أنها قصفت موقع صوفا والحشود العسكرية الإسرائيلية في محيطه برشقات صاروخية.

كما أفادت مصادر صحفية ميدانية، أن كتائب سرايا القدس استهدفت كذلك دبابة وجرافة لقوات الاحتلال، بقذائف الـ”تاندوم” والـ”آر بي جي” في جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات نيريم وعين هاشلوشا في غلاف غزة الجنوبي. وحتى الآن أقر جيش الاحتلال، بمقتل 116 وإصابة 600 من عناصره منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر الماضي، عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى.