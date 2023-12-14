عاجل ..اعلان طارئ من جماعة الحوثي  والكشف عن تجهيزات وتقنيات ستصعب  استهداف الميلشيا للسفن الأجنبية في البحر الأحمر

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت جماعة الحوثي قبل قليل عزمها على مواصلة منع السفن الأجنبية المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وعدم التراجع عن مواصلة التصعيد العسكري الطارئ .

كما اكدت الجماعة مسئوليتها عن استهداف سفينه تجارية باستخدام طائرة مسيرة مشيرة إلى أن السفينة المستهدفة كانت متجهة الى احد الموانيء الإسرائيلية .

من جهة اخري نشرت "إذاعة فرنسا الدولية " تقرير مطولا – تابعة مأرب برس- كشفت من خلاله عن توجهات جادة لاستخدام تقنية أجهزة التشويش كجزء من تجهيزات اضطرارية للسفن التجارية المارة في البحر الأحمر لتقليص احتمالات تغرضها للاستهداف من قبل ميلشيا الحوثي التي زودتها إيران بتقنية لكشف هوية و مواقع السفن المارة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو ما سهل استهداف الميلشيا للعديد من السفن الأجنبية .