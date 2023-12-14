في اليوم العالمي لحقوق الإنسان..مأرب تذكير العالم بجرائم ومآسي مليشيا الحوثي بحق اليمنيين جماعة الحوثي تستحدث مراكز جباية جديدة على مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها عاجل ..اعلان طارئ من جماعة الحوثي والكشف عن تجهيزات وتقنيات ستصعب استهداف الميلشيا للسفن الأجنبية في البحر الأحمر مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن تحولات وشيكة في منطقة البحر الأحمر مليشيا الحوثي تستولي على منزل الرئيس الراحل “ياسر عرفات” في صنعاء محلل عسكري: أي اتفاق مع الحوثي سيفشل وهذا السبب مفوضية اللاجئين عودة 159 لاجئاً صومالياً إلى بلادهم وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف للإدارة الأمريكية رسميا بعجزهم عن هزيمة حماس ويقدم مبررات الفشل قناة CNN الأمريكية تكشف عن تهديدات بتلقي واشنطن ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل اليمن تشارك في المنتدى العالمي الثاني للاجئين للعام 2023 بجنيف
أعلنت جماعة الحوثي قبل قليل عزمها على مواصلة منع السفن الأجنبية المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وعدم التراجع عن مواصلة التصعيد العسكري الطارئ .
كما اكدت الجماعة مسئوليتها عن استهداف سفينه تجارية باستخدام طائرة مسيرة مشيرة إلى أن السفينة المستهدفة كانت متجهة الى احد الموانيء الإسرائيلية .
من جهة اخري نشرت "إذاعة فرنسا الدولية " تقرير مطولا – تابعة مأرب برس- كشفت من خلاله عن توجهات جادة لاستخدام تقنية أجهزة التشويش كجزء من تجهيزات اضطرارية للسفن التجارية المارة في البحر الأحمر لتقليص احتمالات تغرضها للاستهداف من قبل ميلشيا الحوثي التي زودتها إيران بتقنية لكشف هوية و مواقع السفن المارة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو ما سهل استهداف الميلشيا للعديد من السفن الأجنبية .