مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن تحولات وشيكة في منطقة البحر الأحمر مليشيا الحوثي تستولي على منزل الرئيس الراحل “ياسر عرفات” في صنعاء محلل عسكري: أي اتفاق مع الحوثي سيفشل وهذا السبب مفوضية اللاجئين عودة 159 لاجئاً صومالياً إلى بلادهم وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف للإدارة الأمريكية رسميا بعجزهم عن هزيمة حماس ويقدم مبررات الفشل قناة CNN الأمريكية تكشف عن تهديدات بتلقي واشنطن ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل اليمن تشارك في المنتدى العالمي الثاني للاجئين للعام 2023 بجنيف المبعوث الأمريكي: واشنطن تجري محادثات مع دول أخرى بشأن تأمين مرور السفن البحر الأحمر..تفاصيل إسرائيل تعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن 4 من قادة حماس مكافئة الرأس الأول 400 ألف دولار مجلس القضاء الأعلى يقر حركة تنقلات قضائية واسعة في عدد من المحافظات المحررة
اعتبرت مصادر عسكرية مطلعة ان تمادي ميلشيا الحوثي في تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من خلال تصعيد عملياتها من احتجاز السفن التجارية إلى الاستهداف المباشر باستخدام الصواريخ والمسيرات سيعزز من قناعة العديد من القوى والأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى اللجوء للخيار العسكري في مواجهة صلف الميلشيا الموالية لإيران ووضع حد لتصعيدها العسكري في أحد اهم الممرات المائية في العالم.
وأكدت المصادر في تصريحات ل"مارب برس" ان معطيات تصاعد وتيرة التصعيد العسكري للحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يتجه بالمنطقة إلى مشارف مواجهة عسكرية وشيكة مع ميلشيا الحوثي مشيرة إلى ان توجيه ضربات عسكرية للحوثيين بات يمثل خيارا مرجحا.
ولفتت المصادر الى ان القوات اليمنية ستضطلع بواجبها في بسط سيطرتها على كافة المياه الإقليمية اليمنية وأن الدعم الوحيد الذي تحتاجه بشكل ملح يتمثل في تعزيز امكانيات قوات خفر السواحل والدفاع الساحلي بمعدات وتجهيزات عسكرية لتتمكن من القيام بمهامها في تأمين حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم .