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مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن تحولات وشيكة في منطقة البحر الأحمر

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص
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اعتبرت مصادر عسكرية مطلعة ان تمادي ميلشيا الحوثي في تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من خلال تصعيد عملياتها من احتجاز السفن التجارية إلى الاستهداف المباشر باستخدام الصواريخ والمسيرات سيعزز من قناعة العديد من القوى والأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى اللجوء للخيار العسكري في مواجهة صلف الميلشيا الموالية لإيران ووضع حد لتصعيدها العسكري في أحد اهم الممرات المائية في العالم.

 

وأكدت المصادر في تصريحات ل"مارب برس" ان معطيات تصاعد وتيرة التصعيد العسكري للحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يتجه بالمنطقة إلى مشارف مواجهة عسكرية وشيكة مع ميلشيا الحوثي مشيرة إلى ان توجيه ضربات عسكرية للحوثيين بات يمثل خيارا مرجحا.

 

ولفتت المصادر الى ان القوات اليمنية ستضطلع بواجبها في بسط سيطرتها على كافة المياه الإقليمية اليمنية وأن الدعم الوحيد الذي تحتاجه بشكل ملح يتمثل في تعزيز امكانيات قوات خفر السواحل والدفاع الساحلي بمعدات وتجهيزات عسكرية لتتمكن من القيام بمهامها في تأمين حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم .

 
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