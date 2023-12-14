مليشيا الحوثي تستولي على منزل الرئيس الراحل “ياسر عرفات” في صنعاء

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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استولت مليشيا الحوثي على منزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة صنعاء، ومنحته لقياداتها بعد تحويله إلى مقر لاحتجاز المختطفين.

وقال مصدر محلي، إن مليشيا الحوثي أغلقت مقر الخطف والتعذيب في منزل ياسر عرفات، واستمرت بالسيطرة عليه ومنحته لقيادات حوثية.

وبحسب المصادر فقد حولت مليشيا الحوثي منزل الرئيس ياسر عرفات في شارع مجاهد بحي حدة إلى مقر للمختطفين والتعذيب في 2015، قبل أن تحوله لاحقا إلى مقر دائم لقياداتها. وشنت مليشيا الحوثي سلسلة من حملات الدهم والخطف والنهب على عدة مؤسسات فلسطينية بصنعاء، ونهبت أموالها بما فيها جمعية الأقصى التي بنت مستشفى اليمن السعيد شمالي قطاع غزة.

كما استولت مليشيا الحوثي على رصيد جمعية الأقصى البالغ مليون ومائتي ألف دولار في أبريل من 2015، كما أغلقت مؤسسة القدس الدولية في صنعاء أيضا