مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن تحولات وشيكة في منطقة البحر الأحمر مليشيا الحوثي تستولي على منزل الرئيس الراحل “ياسر عرفات” في صنعاء محلل عسكري: أي اتفاق مع الحوثي سيفشل وهذا السبب مفوضية اللاجئين عودة 159 لاجئاً صومالياً إلى بلادهم وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف للإدارة الأمريكية رسميا بعجزهم عن هزيمة حماس ويقدم مبررات الفشل قناة CNN الأمريكية تكشف عن تهديدات بتلقي واشنطن ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل اليمن تشارك في المنتدى العالمي الثاني للاجئين للعام 2023 بجنيف المبعوث الأمريكي: واشنطن تجري محادثات مع دول أخرى بشأن تأمين مرور السفن البحر الأحمر..تفاصيل إسرائيل تعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن 4 من قادة حماس مكافئة الرأس الأول 400 ألف دولار مجلس القضاء الأعلى يقر حركة تنقلات قضائية واسعة في عدد من المحافظات المحررة
استولت مليشيا الحوثي على منزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة صنعاء، ومنحته لقياداتها بعد تحويله إلى مقر لاحتجاز المختطفين.
وقال مصدر محلي، إن مليشيا الحوثي أغلقت مقر الخطف والتعذيب في منزل ياسر عرفات، واستمرت بالسيطرة عليه ومنحته لقيادات حوثية.
وبحسب المصادر فقد حولت مليشيا الحوثي منزل الرئيس ياسر عرفات في شارع مجاهد بحي حدة إلى مقر للمختطفين والتعذيب في 2015، قبل أن تحوله لاحقا إلى مقر دائم لقياداتها. وشنت مليشيا الحوثي سلسلة من حملات الدهم والخطف والنهب على عدة مؤسسات فلسطينية بصنعاء، ونهبت أموالها بما فيها جمعية الأقصى التي بنت مستشفى اليمن السعيد شمالي قطاع غزة.
كما استولت مليشيا الحوثي على رصيد جمعية الأقصى البالغ مليون ومائتي ألف دولار في أبريل من 2015، كما أغلقت مؤسسة القدس الدولية في صنعاء أيضا