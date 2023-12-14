محلل عسكري: أي اتفاق مع الحوثي سيفشل وهذا السبب

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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راهن محلل عسكري على إفشال الحوثي لأي اتفاق قد يتم إبرامه مع مليشيا الحوثي بهدف إرساء السلام في اليمن.

وقال العميد محمد الكميم في تغريدة له على حسابه بمنصة إكس: “‏عن اي اتفاق قادم مع مليشيات الارهاب الحوثي الايراني الارهابية سيفشل بالتأكيد وبلا أدنى شك.” وأكد بالقول”رهاني دوماً وأبداً على مليشيات الحوثيراني الإرهابية.. رهاني على غرورها وتصلبها وارتهانها لمشروعها الطائفي السلالي الذي سيفشل كل اتفاق”.

واستدرك” ورهاني أيضاً على وعي الشعب اليمني المسنود بقواته المسلحة الجاهزة للتأديب وكسر أنف المحتل الباغي في وقت اللزوم”.

وأضاف بالقول: “رهاني على وعي قيادتنا السياسية التي تعي وتدرك خطر وكذب هذه الفئة الضالة. مختتما تغريدته قائلاً: سيجبروننا على الحرب وسيجبروننا على استئصالهم لأنهم جرثومة خبيثة غير قابلة للحياة”.