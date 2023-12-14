مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن تحولات وشيكة في منطقة البحر الأحمر مليشيا الحوثي تستولي على منزل الرئيس الراحل “ياسر عرفات” في صنعاء محلل عسكري: أي اتفاق مع الحوثي سيفشل وهذا السبب مفوضية اللاجئين عودة 159 لاجئاً صومالياً إلى بلادهم وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف للإدارة الأمريكية رسميا بعجزهم عن هزيمة حماس ويقدم مبررات الفشل قناة CNN الأمريكية تكشف عن تهديدات بتلقي واشنطن ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل اليمن تشارك في المنتدى العالمي الثاني للاجئين للعام 2023 بجنيف المبعوث الأمريكي: واشنطن تجري محادثات مع دول أخرى بشأن تأمين مرور السفن البحر الأحمر..تفاصيل إسرائيل تعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن 4 من قادة حماس مكافئة الرأس الأول 400 ألف دولار مجلس القضاء الأعلى يقر حركة تنقلات قضائية واسعة في عدد من المحافظات المحررة
راهن محلل عسكري على إفشال الحوثي لأي اتفاق قد يتم إبرامه مع مليشيا الحوثي بهدف إرساء السلام في اليمن.
وقال العميد محمد الكميم في تغريدة له على حسابه بمنصة إكس: “عن اي اتفاق قادم مع مليشيات الارهاب الحوثي الايراني الارهابية سيفشل بالتأكيد وبلا أدنى شك.” وأكد بالقول”رهاني دوماً وأبداً على مليشيات الحوثيراني الإرهابية.. رهاني على غرورها وتصلبها وارتهانها لمشروعها الطائفي السلالي الذي سيفشل كل اتفاق”.
واستدرك” ورهاني أيضاً على وعي الشعب اليمني المسنود بقواته المسلحة الجاهزة للتأديب وكسر أنف المحتل الباغي في وقت اللزوم”.
وأضاف بالقول: “رهاني على وعي قيادتنا السياسية التي تعي وتدرك خطر وكذب هذه الفئة الضالة. مختتما تغريدته قائلاً: سيجبروننا على الحرب وسيجبروننا على استئصالهم لأنهم جرثومة خبيثة غير قابلة للحياة”.