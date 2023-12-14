مفوضية اللاجئين عودة 159 لاجئاً صومالياً إلى بلادهم

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنها ساعدت نحو 160 لاجئ صومالي في اليمن على العودة بآمان إلى بلادهم.

وقالت المفوضية في تغريدة على حسابها في منصة “إكس” اليوم الخميس، إنها قدمت الدعم لعدد 159 لاجئاً صومالياً موجود في اليمن لتمكينهم من العودة بآمان إلى بلادهم.

وأضافت أن رحلة العودة التي انطلقت، الثلاثاء، ضمت للمرة الأولى لاجئين صوماليين من محافظات حضرموت وصنعاء وعدن.

ووفق إحصائيات أممية حديثة، فإن العدد الإجمالي للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن يبلغ 71,760 شخص، يشكل الصوماليين ما نسبته 64% منهم، حيث يصل عددهم إلى 45,797 شخص.