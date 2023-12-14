آخر الاخبار

  قناة CNN الأمريكية  تكشف عن  تهديدات بتلقي واشنطن ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل اليمن تشارك في المنتدى العالمي الثاني للاجئين للعام 2023 بجنيف المبعوث الأمريكي: واشنطن تجري محادثات مع دول أخرى بشأن تأمين مرور السفن البحر الأحمر..تفاصيل إسرائيل تعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن 4 من قادة حماس مكافئة الرأس الأول 400 ألف دولار مجلس القضاء الأعلى يقر حركة تنقلات قضائية واسعة في عدد من المحافظات المحررة التهديدات الحوثية للممرات المائية ولعبة المصالح الدولية في اليمن مليشيا الحوثي توجه رسائل تهدئة للولايات المتحدة ومصادر عسكرية تكشف لـمأرب برس عن سبب مخاوف مقلقة لدى الحوثيين تقرير فاضح يكشف عن استخدام قنابل غبية في غزة و أضراراً كبيرة بالمدنيين من حرب الشوارع إلى حرب التكنولوجيا.. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل جديدة ومذهلة في الضربة المؤلمة بحي الشجاعية للجيش الذي لا يقهر

  قناة CNN الأمريكية  تكشف عن  تهديدات بتلقي واشنطن ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 139

 

كشفت شبكة "CNN" الاميركية بان "قيادة واشنطن العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل".

وتحدثت قناة "CNN" عن "توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط شعور الرئيس الاميركي جو بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل".

ولفتت الى ان "رحلة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بشأن حماية المدنيين".

يذكر بان شبكة "إن بي سي" نقلت عن مصدر على صلة بالاستخبارات الأميركية بانه لدى نتانياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيًا لحماية بقائه سياسيًا

 
إقراء أيضاً
إسرائيل تعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن 4 من قادة حماس مكافئة الرأس الأول 400 أل
تقرير فاضح يكشف عن استخدام قنابل غبية في غزة و أضراراً كبيرة بالمدنيين
من حرب الشوارع إلى حرب التكنولوجيا.. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي
الكشف عن تفاصيل جديدة ومذهلة في الضربة المؤلمة بحي الشجاعية للجيش الذي لا يقهر
غوغل يكشف عن قوائم الموضوعات الأكثر بحثاً لعام 2023 - تعرف على ترتيب أبو عبيدة
كمين محكم وسط غزّة يجندل الإسرائيليين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول