  قناة CNN الأمريكية  تكشف عن  تهديدات بتلقي واشنطن ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت شبكة "CNN" الاميركية بان "قيادة واشنطن العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل".

وتحدثت قناة "CNN" عن "توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط شعور الرئيس الاميركي جو بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل".

ولفتت الى ان "رحلة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بشأن حماية المدنيين".

يذكر بان شبكة "إن بي سي" نقلت عن مصدر على صلة بالاستخبارات الأميركية بانه لدى نتانياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيًا لحماية بقائه سياسيًا