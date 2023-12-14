قناة CNN الأمريكية تكشف عن تهديدات بتلقي واشنطن ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل اليمن تشارك في المنتدى العالمي الثاني للاجئين للعام 2023 بجنيف المبعوث الأمريكي: واشنطن تجري محادثات مع دول أخرى بشأن تأمين مرور السفن البحر الأحمر..تفاصيل إسرائيل تعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن 4 من قادة حماس مكافئة الرأس الأول 400 ألف دولار مجلس القضاء الأعلى يقر حركة تنقلات قضائية واسعة في عدد من المحافظات المحررة التهديدات الحوثية للممرات المائية ولعبة المصالح الدولية في اليمن مليشيا الحوثي توجه رسائل تهدئة للولايات المتحدة ومصادر عسكرية تكشف لـمأرب برس عن سبب مخاوف مقلقة لدى الحوثيين تقرير فاضح يكشف عن استخدام قنابل غبية في غزة و أضراراً كبيرة بالمدنيين من حرب الشوارع إلى حرب التكنولوجيا.. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل جديدة ومذهلة في الضربة المؤلمة بحي الشجاعية للجيش الذي لا يقهر
كشفت شبكة "CNN" الاميركية بان "قيادة واشنطن العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل".
وتحدثت قناة "CNN" عن "توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط شعور الرئيس الاميركي جو بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل".
ولفتت الى ان "رحلة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بشأن حماية المدنيين".
يذكر بان شبكة "إن بي سي" نقلت عن مصدر على صلة بالاستخبارات الأميركية بانه لدى نتانياهو حافز لإطالة أمد الحرب سعيًا لحماية بقائه سياسيًا