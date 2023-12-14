اليمن تشارك في المنتدى العالمي الثاني للاجئين للعام 2023 بجنيف

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في المنتدى العالمي الثاني للاجئين للعام 2023م المنعقد بمدينة جنيف السويسرية بوفد تراسه وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس. واوضح لملس في كلمة اليمن التي القاها في المنتدى، ان بلادنا تواجه تحديدات كبيرة جراء توافد اعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين..مشيراً الى تسجيل دخول أكثر من 93 ألف مهاجر بخلاف الذين لا يزالون غير مسجلين..لافتاً الى اليمن يعاني من تعقيدات النزوح الحديث وسط أزمة إنسانية طويلة الأمد بسبب الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الإرهابية منذ سبتمبر 2014م.

وشدد لملس، على ضرورة عقد مؤتمر إقليمي بإشراف الأمم المتحدة لوضع خطة عمل شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة عصابات التهريب والإتجار بالبشر وما يمثله كل ذلك من أعباء وتحديات على الحكومة اليمنية في ظل مواردها وامكانياتها المحدودة.

وتطرق وزير الدولة محافظ عدن في كلمته إلى دمج اليمن للأطفال اللاجئين في النظام التعليمي الوطني وتقديم الخدمات الصحية للجميع وإدراجهم في برامج الرعاية الإجتماعية والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهاجرين ووضع وتنفيذ إستراتيجيات للتخفيف من آثار تغير المناخ عبر الاستثمار في البنية الأساسية المستدامة والإستجابة للكوارث المرتبطة بالمناخ..مشدداً على ضرورة تقاسم الأعباء وتحمل المسؤولية..داعياً المجتمع الدولي للإيفاء بإلتزاماته ودعم الدول المستضيفة تحت مبدأ العدالة والمساواة.

كما دعا إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم ومعالجة القضية الفلسطينية وفقاً للمبادرة العربية..معبراً عن الشكر والتقدير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة السويسرية على الإعداد الجيد والتنظيم لعقد المنتدى .