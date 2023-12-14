إسرائيل تعرض أموالا لمن يدلي بمعلومات عن 4 من قادة حماس مكافئة الرأس الأول 400 ألف دولار

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية في سماء قطاع غزة تعرض تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويعرض الاحتلال مبلغ 400 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، و300 ألف دولار لشقيقه محمد السنوار، و100 ألف دولار للقائد العسكري لحماس محمد ضيف.

وكان قادة الاحتلال قد وضعوا اغتيال القادة هدفا لعدوانهم على غزة