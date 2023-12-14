عاجل .. مجلس القضاء الأعلى يقر حركة تنقلات قضائية واسعة في عدد من المحافظات المحررة

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري المنعقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة فضيلة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، نقل القاضيين عبدالجبار محسن عمر علي نائباً لرئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام، و إيمان علي محمد محسن نائباً لشعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام.

كما أقر المجلس، حركة تنقلات قضائية في عدد من محاكم ونيابات محافظات: لحج، وأبين، وشبوة، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، على النحو الآتي:

محافظة لحج:

أولاً: نيابة استئناف محافظة لحج:

القاضي عبدالحميد هيثم حسان سالم رئيس نيابة استئناف م/ لحج.

القاضي عبده أحمد حسين نور عضواً

القاضي عواطف سعيد سالم المعلم عضواً

القاضي حمود محسن حيدرة عبدالله عضواً

القاضي فارس سالم إسماعيل بكار عضواً

القاضي فضل محمد حميد فارع عضواً

القاضي عبدالخالق محمد قاسم عبده عضواً

القاضي سالم شاهر محمد نعمان عضواً

القاضي منصور ناجي سعيد محمد عضواً

القاضي جياب احمد علي قردع عضواً

القاضي محمد عبداللطيف عبدالجبار الجيزاني عضواً

القاضي ميثاق عبدالرؤوف عبدالرحمن عبدالحميد عضواً

ثانياً: نيابة استئناف الأموال العامة محافظة لحج

القاضي عبده طه أحمد غانم رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م. لحج

القاضي وليد عبدالله محسن عبدالله عضواً

القاضي عادل علي امعبد عوض عضواً

القاضي صالح سيف شمروخ البان عضواً

القاضي محسن صالح ثابت المحجاني عضواً

القاضي عدنان جميع محمد باقادر عضواً

القاضي سماح علي محمد هيثم عضواً

ثالثاً: النيابات الابتدائية محافظة لحج:

1. نيابة تبن الابتدائية:

القاضي محمد عبدالجبار أحمد محمد المنصوب وكيلاً

القاضي فارس محمد عبدالله محسن عضواً

2. نيابة الحوطة الابتدائية:

القاضي وسام شفيق علي عبدالله رمضان وكيلاً

3. نيابة المقاطرة الابتدائية:

القاضي عمر شاهر غالب القباطي وكيلاً

القاضي فاروق ياسين حمود الأثوري عضواً

4. نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية:

القاضي علي احمد عبدالله صالح الحريري وكيلاً

5. نيابة المرور الابتدائية:

القاضي محمد هاشم محمد ثابت وكيلاً

6. نيابة الحبيلين الابتدائية:

القاضي شائف ناجي محمد احمد وكيلاً

7. نيابة حبيل جبر وحبيل الريدة الابتدائية:

القاضي ماجد احمد حسن يحيى وكيلاً

القاضي علي صالح حسين طالب عضواً

8. نيابة طور الباحة الابتدائية:

القاضي هاني عبد الولي محمد احمد وكيلاً

9. نيابة المفلحي الابتدائية:

القاضي وجيد عوض عبدالرحمن الحمزة وكيلا

10. نيابة لبعوس الابتدائية:

القاضي قاسم عبدالرحمن هادي القديمي وكيلا

القاضي عبدالرحمن عوض عبدالرحمن أحمد عضواً

11. نيابة الحد الابتدائية:

القاضي سيف غالب يحيى علي الشبحي وكيلا

12. نيابة يهر الابتدائية:

القاضي عبدالرب عمر أحمد الصانبي وكيلا

13. نيابة المسيمير الابتدائية:

القاضي فاروق حسن مقبل هزاع وكيلا

14. نيابة القبيطة الابتدائية:

القاضي محمد عبده محمود حسن وكيلا

15. نيابة المضاربة ورأس العارة الابتدائية:

القاضي حسين سعد حسين الزيدي وكيلاً

16. نيابة الأموال العامة الابتدائية:

القاضي حنش عاطف حيدرة راجح وكيلا

القاضي مروان محمد مساعد قاسم الأمير عضواً

كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في محاكم ونيابات محافظة أبين.

أولاً: محكمة استئناف م. أبين والشعب التابعة لها:

1.الشعبة الجزائية والشخصية:

القاضي حسن عبدالله محمد سليمان علي رئيساً لمحكمة الاستئناف رئيسا للشعبة الجزائية والشخصية.

القاضي وليد قاسم سعيد حاشد عضواً

القاضي فريد عبدالله صالح ثابت عضواً

2. الشعبة المدنية:

القاضي محمد عبدالله خميس أمان رئيسا

القاضي ياسر سالم علوي أحمد هيثم عضواً

القاضي عبدالرزاق قائد قاسم الشاحذي عضواً

القاضي فيصل محمد عبدالله صالح باقيس عضواً احتياطياً

القاضي صالح راجح صالح حسن النسري عضواً احتياطياً

القاضي أمين ناصر عبدالله قنان عضواً احتياطيا

ثانياً: المحاكم الابتدائية م. أبين:

1. محكمتي زنجبار والأحداث الابتدائية:

القاضي جمال محمد سعيد محمد الباهزي رئيساً

القاضي ماهر محمد سالم المنصوري قاضياً

القاضي علي سيف محرم محمد قاضياً

2. محكمة جعار الابتدائية:

القاضي محمد حسين شيخ الناخبي رئيساً

القاضي محمد محمد سالم رقودي زهير قاضياً

القاضي أحمد علي عبيد علي قاضياً

3. محكمة زاره الابتدائية:

القاضي مروان صالح احمد عبدالله رئيسا

القاضي وسيم عبدالله احمد الصوملي قاضياً

4. محكمة مودية الابتدائية:

القاضي عوض محمد هادي علي رئيساً

القاضي سالم الخضر محمد علي عبادي قاضيا

5. محكمة أحور الابتدائية:

القاضي محمود محمد ناصر الزامكي رئيسا

6. محكمة رصد الابتدائية:

القاضي فارس عبده محمد صالح الخولاني رئيسا

7. محكمة الوضيع الابتدائية:

القاضي عوض حسين ناصر شمبا رئيسا

8. محكمة جيشان الابتدائية:

القاضي صالح مكسر سالم مشرم رئيساً

9. محكمة المحفد الابتدائية:

القاضي خالد مهدي محراك الكازمي رئيسا

ثالثاً: نيابة الاستئناف م. أبين والنيابات التابعة لها:

أولاً: نيابية استئناف محافظة أبين:

القاضي أبو بكر احمد مهدي الشقاع رئيسا

القاضي محمد عوض عبدالله كازمي عضواً

القاضي عبدالله عمر عبدالنبي الوحيشي عضواً

القاضي محمد علي محرم محمد عضواً

القاضي صالح ناصر صالح الجرادي عضواً

القاضي عبدالله علي سالم حسن عضواً

القاضي فوزية علي عوض علي عضواً

القاضي عبدالله امين إبراهيم عثمان عضواً

ثانياً: النيابات الابتدائية م. أبين:

1. نيابة زنجبار الابتدائية:

القاضي إبراهيم صالح محمد علي وكيلا

القاضي أمل أحمد ثابت الصبري عضواً

القاضي أكرم صالح محمد عرب عضواً

2. نيابة جعار الابتدائية:

القاضي مدين هادي حمود هادي وكيلا

القاضي الخضر أحمد صالح حيدرة عضواً

3. نيابة الوضيع الابتدائية:

القاضي جاعم عثمان جوبان بو عطيف وكيلا

4. نيابة الأمن والبحث والسجون م. أبين:

القاضي علي يسلم با عرفة مبارك وكيلاً

5. نيابة مودية والمحفد الابتدائية:

القاضي عرفات الخضر علي عزيز وكيلا

القاضي محمد عبدالله علوي الباخشي عضواً

6. نيابة لودر الابتدائية:

القاضي فهمي عمر محمد الحمومي وكيلا

7. نيابة رصد الابتدائية:

القاضي زين أحمد نصر راجح وكيلا

القاضي فضل عبدالله صالح السعيدي عضواً

القاضي جمال عاطف علي الحاجي عضواً

القاضي صدام حمود صائل حيدرة عضواً

8. نيابة الأموال العامة الابتدائية م. أبين:

القاضي خالد سعيد عبدالله حسن وكيلا

9. نيابة أحور الابتدائية:

القاضي رامي سالم عبدالله الدماني وكيلاً

القاضي عبدالملك سالم احمد البوك عضواً

10. نيابة المرور الابتدائية:

القاضي عبدالله محمد عوض باسندوة وكيلاً

كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في محافظة شبوة.

أولاً: نيابة استئناف محافظة شبوة:

القاضي صالح أحمد فرج مدحجي رئيساً

القاضي عوض محمد ناصر حميد عضواً

القاضي محمد صالح احمد السلطان عضواً

القاضي محسن عبدالله محمد بطم عضواً

القاضي صالح عوض فضل جازع عضواً

القاضي علي سالم عبدالله كعير عضواً

القاضي عبود عبدالله فهيد محمد عضواً

القاضي علي محسن طالب حسن عضواً

القاضي فيصل علي سالمين بارعيدة عضواً

ثانياً: النيابات الابتدائية م. شبوة:

1. نيابة عتق الابتدائية:

القاضي محمد عبدالله صالح دويحان وكيلاً

القاضي يوسف مهدي سالم حنيشان عضواً

القاضي ناصر عبدالله علوي الجنيد عضواً

2. نيابة الروضة الابتدائية:

القاضي حنش عوض عمر محمد وكيلاً

3. نيابة ميفعة الابتدائية:

القاضي خالد محمد سعيد حبتور وكيلاً

4. نيابة بيحان وعسيلان الابتدائية:

القاضي محمد سالم عبدالله الاحمدي وكيلاً

5. نيابة الأموال العامة الابتدائية:

القاضي صالح علي أحمد لملس وكيلاً

6. نيابة حبان الابتدائية:

القاضي مبارك أحمد فرج الشيوحي وكيلاً

7. نيابة رضوم الابتدائية:

القاضي زكي محمد مبارك لرقع وكيلاً

8. نيابة عرماء وجردان الابتدائية:

القاضي ناصر بن ناصر حسين عبدالله العمري وكيلاً

9. نيابة نصاب الابتدائية:

القاضي عبدالحكيم صالح منصور عتش وكيلاً

10. نيابة الصعيد الابتدائية:

القاضي سامح بلعيد عوض الزوكا وكيلاً

11. نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية:

القاضي علي محمد سالم القربوع وكيلاً

كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في محافظة مأرب.

أولاً: نيابة استئناف محافظة مأرب:

القاضي عارف عبدالغني سيف المخلافي رئيساً

القاضي أحمد محمد أحمد سفيان عضواً

القاضي عبدالرحمن علي أحمد فروان عضواً

ثانياً: نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة م. مأرب:

القاضي أحمد محمد علي الحيدري رئيساً

القاضي عبدالسلام محمد الرملي منيف عضواً

القاضي عبدالعليم منصور أحمد اليوسفي عضواً

ثالثاً: النيابات الابتدائية م. مأرب:

1. نيابة مأرب الابتدائية:

القاضي عبدالعزيز عبدالله عبدربه عويضان وكيلاً

القاضي محمد محمد مسعد نمي عضواً

القاضي عبدالله علي القبلي نمران عضواً

القاضي حسين ناصر أحمد الأعوش عضواً

القاضي علي صالح علي العبادي عضواً

2. نيابة حريب والجوبة الابتدائية:

القاضي باكر عبدالله علي مجيديع وكيلاً

القاضي عبدالحميد ضيف الله عبدالله البحري عضواً

3. نيابة الأموال العامة الابتدائية:

القاضي أحمد صالح حسين منيف وكيلاً

4. نيابة المرور والأمن والبحث والسجون الابتدائية:

القاضي غالب علي أحمد الأعوش وكيلاً

5. النيابة الجزائية المتخصصة:

القاضي ناصر عفيف عبدالله ناصر وكيلاً

القاضي محمد قائد سالم حميدان عضواً

كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في محافظة حضرموت.

أولاً: المحاكم الابتدائية م. حضرموت:

القاضي هاني حداد صالح أحمد بن زايد رئيسا لمحكمة الريدة وقصيعر الابتدائية.

القاضي ناصر طالب ناصر الحجري رئيسا لمحكمة غرب المكلا.

القاضي سالم أبو بكر سالم الهدار رئيساً لمحكمة غيل باوزير .

القاضي رأفت عمر عبيد باشامخة رئيساً لمحكمة الديس الشرقية.

القاضي سالم حسين سالم باشريف رئيسا لمحكمة حجر.

القاضي محمد سعيد سالم بكير رئيساً لمحكمة شبام.

القاضي حسن عاشور سالم مسيعد قاضيا بمحكمة سيئون الابتدائية.

ثانياً: نيابة استئناف المكلا م. حضرموت:

القاضي صالح علي صالح السعدي رئيساً

القاضي عبدالعزيز احمد عبود الجابري عضواً

القاضي سعيد صالح عبيد بن عمرون عضواً

القاضي شاكر سعيد فرج باصديق عضواً

القاضي سالم برك بن عميران بارويد عضواً

القاضي عبدالله محمد عمر باحسن عضواً

القاضي بدر فرج عوض السباعي عضواً

القاضي محمد سالم حسين المرفدي عضواً

القاضي عاتق أحمد حسين صالح عضواً

ثالثاً: النيابات الابتدائية م. حضرموت:

1. نيابة شرق المكلا الابتدائية:

القاضي وليد صالح محمد عبدالله باعثمان وكيلاً

القاضي عيضة سالم عيضة الجمحي عضواً

القاضي فوزي عيضة أحمد الجريري عضواً

القاضي عوض عبيد فرج واكد عضواً

2. نيابة غرب المكلا الابتدائية:

القاضي رضوان سالم علي لكمح وكيلاً

القاضي عمار عبدالله سالم باقلاقل عضواً

القاضي أسامة عبدالرحمن عمر بامسعود عضواً

القاضي سويد عوض سويد الغرابي عضواً

القاضي عبدالرحمن محمد أحمد باعباد عضواً

القاضي زكي عبدالله سالم مزروع عضواً

3. نيابة الديس الشرقية الابتدائية:

القاضي سعيد محمد مصبح العجيلي وكيلاً

القاضي حسن سالم برك النموري عضواً

4. نيابة الشحر الابتدائية:

القاضي حسن محمد حسن العبيد القرزي وكيلاً

القاضي ماهر عوض أحمد الخلاقي عضواً

القاضي عبدالله عبدالرحمن عبدالله العماري عضواً

5. نيابة غيل باوزير الابتدائية:

القاضي فؤاد جابر سعيد لرضي وكيلاً

6. نيابة الريدة وقصيعر الابتدائية:

القاضي محمد صالح سالم العمودي وكيلاً

7. نيابة غيل بن يمين الابتدائية:

القاضي عوض سعيد صالح المعاري وكيلاً

8. نيابة المرور الابتدائية:

القاضي محمد علي حسين الخلاقي وكيلاً

9. نيابة الأحداث الابتدائية:

القاضي حسن عبدالقادر صالح باحسين وكيلاً

10. نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية:

القاضي عبدالله احمد عبدالله اليزيدي وكيلاً

11. نيابة حجر الابتدائية:

القاضي نزار عبدالله محمد القدسي وكيلاً

12. نيابة صيف الابتدائية:

القاضي أحمد عبدالله أحمد مهراج وكيلاً

رابعاً: نيابة الأموال العامة:

1. نيابة استئناف الأموال العامة المكلا م. حضرموت:

القاضي رائد محفوظ صالح لرضي رئيساً

القاضي حسن سالم حسن العليي عضواً

القاضي فوزي علي سالم الكسادي عضواً

القاضي فتحي عمر سالم الجريدي عضواً

القاضي سالم ربيع سالم بن شحنه عضواً

القاضي شيخ عمر شيخ بافضل عضواً

2. نيابة الأموال العامة الابتدائية المكلا م. حضرموت:

القاضي صلاح سالم أحمد بن شملة وكيلاً

القاضي نعيم أحمد العبد محمد جميل عضواً

3. نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة المكلا م. حضرموت:

القاضي شاكر محفوظ عبيد بنش رئيساً

القاضي أحمد عبدالله سالم عبدالمانع عضواً

القاضي محمد سالم سعيد جميع عضواً

القاضي عوض علي عوض الشقري عضواً

القاضي فهمي عبدالله أحمد بواليب عضواً

القاضي خالد حسين أحمد الناخبي عضواً

خامساً: النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية المكلا م. حضرموت:

القاضي مسعود علي مسعود الغتنيني وكيلاً

القاضي غانم عوض سالم البحسني عضواً

سادساً: نيابات الوادي والصحراء سيئون م. حضرموت:

1. نيابة استئناف سيئون:

القاضي خير الله سالم مسعود خير الله عضواً

القاضي أحمد عاشور عبيد الواحدي عضواً

القاضي محمد عبدالله محمد بارواس عضواً

القاضي أحمد محمد باطوق العمودي عضواً

القاضي قائد مرعي سالم عجاج عضواً

القاضي حلمي سالم صالح بن دهري عضواً

القاضي مبارك محفوظ سالم السميني عضواً

مبارك ناصر محمد سميدع عضواً

2. نيابة سيئون الابتدائية:

القاضي عدني رمضان سعيد الحيد وكيلاً

القاضي عبيد كرامة أحمد الزبيدي عضواً

القاضي عمر سالم عمير مصيباح عضواً

القاضي ماجد معجب منصور التميمي عضواً

3. نيابة شبام الابتدائية:

القاضي سعيد فيصل سعيد لرضي وكيلاً

القاضي أحمد سالم علي بافضل عضواً

القاضي فرج عيضة سعيد احمد الدقيل عضواً

القاضي أحمد عبدالله محمد بن مرعي عضواً

4. نيابة القطن الابتدائية:

القاضي عمر حيمد سالم حميدان وكيلاً

القاضي هشام فضل سليمان بن عون عضواً

القاضي غازي ناصر طالب الكثيري عضواً

5. نيابة ثمود الابتدائية:

القاضي سعيد عيسى سعيد البحسني وكيلاً

6. نيابة تريم الابتدائية:

القاضي هاشم طه عبدالله زين الحبشي وكيلاً

القاضي حامد عمر سالم علي حمده عضواً

7. نيابة حريضة الابتدائية:

القاضي ماجد رجب عمر بن قفله وكيلاً

8. نيابة الأموال العامة الابتدائية:

القاضي أحمد علوي أحمد السقاف وكيلاً

القاضي عوض تيسير عوض الشيبة عضواً

القاضي صلاح مهدي هادي بارحمة عضواً

كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في محافظة المهرة.

محاكم ونيابات محافظة المهرة:

أولاً: محكمة استئناف محافظة المهرة:

القاضي سالم سعد أحمد المقدم رئيسا

القاضي علي عبدالله أحمد شائف عضواً

القاضي عبدالملك محمد احمد الصلوي عضواً

القاضي إبراهيم محمد سالم زين عضواً

ثانياً: المحاكم الابتدائية:

1. محكمة الغيضة الابتدائية:

القاضي هزاع محمد سالم بادينار رئيساً

القاضي زهرة خليل محمد محمود قاضياً

2. محكمة سيحوت الابتدائية:

القاضي يوسف محمد رزق الله باشبيب رئيساً

3. محكمة قشن الابتدائية:

القاضي حسني عبدالرزاق عبداللاه عويض رئيسا

4. محكمة شحن الابتدائية:

القاضي مسلم سعد احمد مجودح رئيساً

5. محكمة حوف الابتدائية:

القاضي محمد سعد علي عوض الجدحي رئيساً

أولاً: نيابة استئناف محافظة المهرة:

القاضي هاني صالح فرحان بلحاف رئيساً

القاضي عبدالله إبراهيم مسلم الصيعري عضواً

القاضي سالم كرامة عوض الجريري عضواً

القاضي ناجي أحمد سعيد كُدّه عضواً

القاضي أحمد عبدالله أحمد بن قيضر عضواً

ثانياً: النيابات الابتدائية م. المهرة:

1. نيابة الغيضة الابتدائية:

القاضي فكري سالم أبوبكر الدويله وكيلاً

القاضي ناصر أحمد أحمد كتروري عضواً

القاضي مروان محمد مثنى ثابت عضواً

القاضي أحمد صالح علي باكريت عضواً

2. نيابة شحن الابتدائية:

القاضي سعيد محمد سالم بادينار وكيلاً

3. نيابة سيحوت الابتدائية:

القاضي عمار صالح أحمد جعين وكيلاً

4. نيابة قشن الابتدائية:

القاضي فهمي أحمد محمد الكهالي وكيلاً

القاضي محمد عبدالله سعيد الكهالي عضواً

5. نيابة حوف الابتدائية:

القاضي عبدالله سالم سالمين سعيدان وكيلاً

القاضي نشوان أحمد محمد المهوي عضواً

كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في محافظة أرخبيل جزيرة سقطرى.

أولاً: محكمة استئناف م. سقطرى:

القاضي أحمد شائف أحمد حسين لروع رئيساً

القاضي محمد سالم عبدالله بن سميط عضواً

القاضي خالد راشد عوض راشد القباص عضواً

القاضي شاكر ناصر حسن التبة عضواً احتياطيا

ثانياً: محكمة حديبو وقلنسية الابتدائية:

القاضي أحمد عوض محمد الطنبالة رئيساً

القاضي علي مسعود عوض الجريري قاضياً

ثالثاً: نيابة استئناف م. سقطرى:

القاضي مرشد يسلم باعرفه مبارك رئيساً

القاضي محمد الماس سعد محمد بن صالح عضواً

القاضي عادل محمد عوض المركده عضواً

نيابة سقطرى الابتدائية:

القاضي حسين علي سعيد سعد الدعرهي وكيلاً

القاضي سعد مبارك ماجد مبارك عضواً

القاضي فضل حسين جعبل الشحيري عضواً

القاضي جلال سالم محمد عبادي عضواً

القاضي فتحي مبارك علي العبسي عضواً

القاضي سعيد أحمد سعد مبارك عضواً

القاضي علي محمد شوقي سعيد عضواً

وكان المجلس قد اطلع على محضر جدول الأعمال السابق