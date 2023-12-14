نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.عبدالله العليمي يعزي في وفاة وزير الاتصالات د.نجيب العوج

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أجرى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.عبدالله العليمي اتصالا هاتفيا بالدكتور محمد نجيب العوج عزاه فيها بوفاة والده وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج الذي وافاه الاجل بمدينة دبي بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن، وأكد الدكتور العليمي خلال الاتصال عن احر التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد أسرته الكريمة في رحيل والده المغفور له بإذن الله تعالى، والذي شكل رحيله المفاجىء صدمة و فاجعة للقيادة الشرعية وكل مؤسسات الدولة اليمنية.

و قال د.العليمي لقد خسر الوطن برحيل د.نجيب العوج شخصية وطنية و كفاءة إدارية متميزة ورجل دولة من الطراز الأول منوها ً الى المناصب التنفيذية التي تقلدها الفقيد و التي ادىء فيها واجباته بشرف وصدق وإخلاص لكل مافيه مصلحة الوطن .

و عبر د.عبدالله العليمي خلال اتصاله عن خالص التعازي وصادق المواساة لأولاده وإخوانه وكافة أفراد أسرته و آل العوج في محافظة إب و محبيه و لكل الجهاز التنفيذي بالدولة اليمنية بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون.