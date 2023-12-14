مليشيا الحوثي توجه رسائل تهدئة للولايات المتحدة ومصادر عسكرية تكشف لـمأرب برس عن سبب مخاوف مقلقة لدى الحوثيين

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكدت مصادر عسكرية مطلعة على المستجدات الطارئة في منطقة البحر الأحمر في تصريح لـ"مأرب برس أن جماعة الحوثي بدأت تستشعر الخطر المحدق بها جراء تماديها في التصعيد العسكري في البحر الأحمر معتبرة أن تصريحات القيادات الحوثية تكشف عن قلق عاصف لدى قيادة الحوثيين من تداعيات كارثية ستتكبدها جراء تشكيل التحالف الدولي البحري واضطرارها لخوض صدامات مسلحة مع قوات متعددة الجنسية في جنوب البحر الأحمر .

وعلى ذات الصعيد و بعد ساعات من تصريحات الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي "محمد عبد السلام" عن تلقي قيادة جماعته رسائل واتصالات من دول فاعلة عبرت فيها عن دعمها لوقف اطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع سارع القيادي الحوثي الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية بصنعاء " حسين العزي" الى نشر عدة تغريدات على حسابه الشخصي في منصة "اكس" برز من خلالها تراجع طارئ ولافت لنبرة التهديدات والتصعيد الحوثية والإصرار على مواصلة العمليات العسكرية لميلشيا الحوثي في البحر الأحمر .

واعتبر القيادي البارز في جماعة الحوثي " حسين العزي" في تغريداته على منصة "اكس " -التي رصدها مأرب برس- بأن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب آمنة وليس هناك تهديدات من قبل ميلشيا الحوثي لسلامتها مشيرا في هذا الصدد بالقول "نجدد التأكيد بأن الملاحة في البحر الأحمر آمنة إلى جميع البلدان والوجهات ماعدا جهة واحدة فقط وهي الكيان الإسرائيلي إن هذا الاستثناء الوحيد والمؤقت فرضته الضرورة الإنسانية والأخلاقية بهدف إجبار الكيان المجرم على وقف الحصار الوحشي والمثير للعار والذي وصل الى حد منع الماء عن أهالي غزة"

وحول تشكيل تحالف دولي بحري لتأمين سلامة الحركة الملاحية في البحر الأحمر علق القيادي الحوثي بالقول "مرة أخرى الملاحة بخير وإذا صح خبر اعتزام واشنطن تشكيل تحالف فلن يكون لذلك علاقة بأمن الملاحة بقدر هو تنفيذ لرغبة أمريكا في حشر أدواتها وتوظيفهم بشكل رخيص(وفاشل أيضا) في حماية تجارة الكيان المجرم ..نحمل أمريكا مسؤولية هذا العمل المشبوه باعتباره العامل الوحيد الذي سيعرض الملاحة للخطر"