من حرب الشوارع إلى حرب التكنولوجيا.. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل جديدة ومذهلة في الضربة المؤلمة بحي الشجاعية للجيش الذي لا يقهر تفاصيل مشهد من غزة يدمي القلب.. نازح يحمل جثة طفلة بين مياه الأمطار معلومات مهمة وخطيرة ..عادة نخر الأنف قد تكون سببا للإصابة بمرض خطير غوغل يكشف عن قوائم الموضوعات الأكثر بحثاً لعام 2023 - تعرف على ترتيب أبو عبيدة كمين محكم وسط غزّة يجندل الإسرائيليين منظمة حقوقية: هجمات الحوثي على السفن التجارية جرائم حرب الترجي يهزم اتحاد تطاوين ويتصدر مجموعته شاهد بالفيديو كتائب القسام تفتك بقوة لجيش الاحتلال الصهيوني تحصنت داخل أحد مدارس خانيونس وصراخ جندي يعلو المنطقة تعقيباً على كمين الشجاعية.. حماس توجه رسالة للاحتلال الصهيوني:أمامكم خيار واحد
منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والعالم يقف أمام مشاهد تدمي القلوب وتعجز العقول في بعض الأحيان عن استيعابها، نظراً لأنها تنتهك كل معاني الإنسانية.
آلاف المشاهد تملأ المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتم مشاركتها على نطاق واسع، علّ وعسى يتحرك الضمير العالمي لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة.
ومن بين تلك المشاهد التي تقشعر لها الأبدان، مقطع تم تداوله بكثافة لفلسطيني نازح في غزة يحمل جثة طفلة بين يديه، ربما تكون لابنته أو أخته الصغيرة، ويحاول بمشقة بالغة العبور بها بين مياه الفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة، ليصل بها إلى المكان الذي سيدفنها فيه. مشهد يعجز اللسان عن وصفه.
وقد أدى القصف الإسرائيلي على غزة، المرفق بعمليات برية، إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وتردي الأوضاع الإنسانية ومقتل أكثر من 18,500 فلسطيني، وتشريد ونزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بعد تدمير منازلهم