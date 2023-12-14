غوغل يكشف عن قوائم الموضوعات الأكثر بحثاً لعام 2023 - تعرف على ترتيب أبو عبيدة كمين محكم وسط غزّة يجندل الإسرائيليين منظمة حقوقية: هجمات الحوثي على السفن التجارية جرائم حرب الترجي يهزم اتحاد تطاوين ويتصدر مجموعته شاهد بالفيديو كتائب القسام تفتك بقوة لجيش الاحتلال الصهيوني تحصنت داخل أحد مدارس خانيونس وصراخ جندي يعلو المنطقة تعقيباً على كمين الشجاعية.. حماس توجه رسالة للاحتلال الصهيوني:أمامكم خيار واحد هذا ما سيؤرق الحوثيين اقتصادياً ومعنوياً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء وأكثر من 50 ألف جريح قوات الجيش تسقط مسيرة حوثية غربي تعز توماس فريدمان يكشف ما يقلقه بشأن حرب غزة بعد زيارته لـ السعودية والإمارات
كشف مؤشر البحث العالمي “غوغل” عن قوائم الموضوعات الأكثر بحثاً لعام 2023، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاء اسم أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام ضمن القائمة الأكثر بحثاً.
أبو عبيدة الأكثر بحثاً لعام 2023
وجاء اسم أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بين قائمة الأكثر بحثاً ضمن قائمة الشخصيات عبر مؤشر البحث “غوغل” لعام 2023.
واحتل الترتيب السادس بين الموضوعات الخاصة بحرب فلسطين والاحتلال حيث جاء في قائمة الأكثر بحثاً العديد من الموضوعات الخاصة بفلسطين ومنها: علم فلسطين، عاصمة فلسطين القدس، خريطة فلسطين، طوفان الأقصى، كتائب القسام، دعاء لأهل غزة.
ويعتبر أبو عبـيدة من أوائل المطلوبين في قوائم الاغتيال لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي لكونه بالنسبة إليهم شريان رئيسي للحرب النفسية والإعلامية التي تفرضها حركة حماس.
ويظهر في مؤتمرات صحفية أو في مساجد غزة وبوكالات الأنباء، كما أنه أطل على الشاشة للمرة الأولى في عام 2006 للإعلان عن خبر أسر كتائب القسام للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ومنذ ذلك الوقت هويته مجهولة.
وبحسب تقارير فلسطينية فإن وجه أبو عبـيدة لا يعرفه إلا قليل من الأشخاص لأنه لم يظهر للإعلام وعندما ظهر كان ملثماً.
ودائماً ما يختتم أبو عبيـدة خطاباته بالعبارة الشهيرة لكتائب القسام وهي “وإنه لجهاد نصر أو استشهاد”.