غوغل يكشف عن قوائم الموضوعات الأكثر بحثاً لعام 2023 - تعرف على ترتيب أبو عبيدة

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف مؤشر البحث العالمي “غوغل” عن قوائم الموضوعات الأكثر بحثاً لعام 2023، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاء اسم أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام ضمن القائمة الأكثر بحثاً.

أبو عبيدة الأكثر بحثاً لعام 2023

وجاء اسم أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بين قائمة الأكثر بحثاً ضمن قائمة الشخصيات عبر مؤشر البحث “غوغل” لعام 2023.

واحتل الترتيب السادس بين الموضوعات الخاصة بحرب فلسطين والاحتلال حيث جاء في قائمة الأكثر بحثاً العديد من الموضوعات الخاصة بفلسطين ومنها: علم فلسطين، عاصمة فلسطين القدس، خريطة فلسطين، طوفان الأقصى، كتائب القسام، دعاء لأهل غزة.

ويعتبر أبو عبـيدة من أوائل المطلوبين في قوائم الاغتيال لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي لكونه بالنسبة إليهم شريان رئيسي للحرب النفسية والإعلامية التي تفرضها حركة حماس.

ويظهر في مؤتمرات صحفية أو في مساجد غزة وبوكالات الأنباء، كما أنه أطل على الشاشة للمرة الأولى في عام 2006 للإعلان عن خبر أسر كتائب القسام للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ومنذ ذلك الوقت هويته مجهولة.

وبحسب تقارير فلسطينية فإن وجه أبو عبـيدة لا يعرفه إلا قليل من الأشخاص لأنه لم يظهر للإعلام وعندما ظهر كان ملثماً.

ودائماً ما يختتم أبو عبيـدة خطاباته بالعبارة الشهيرة لكتائب القسام وهي “وإنه لجهاد نصر أو استشهاد”.