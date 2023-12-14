كمين محكم وسط غزّة يجندل الإسرائيليين

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء 13 ديسمبر، سقوط 15 جنديّا إسرائيليّا بين قتيل وجريح، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط قطاع غزة.
وأشارت، في بيان، إلى أنّ “مدفعيّة القسـام وسـرايا القدس دكت بعد ذلك المنطقة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”. وكانت “كتائب القسام” أعلنت استهداف “سبع دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ والعمل الفدائي، في محوري شرق مدينة خانيونس وشمالها”. بدورها، أعلنت “سرايــا القدس” استهداف ستّ آليات إسرائيلية شمال غزة وشرقها.
وأشارت إلى “استهداف ثلاث آليات عسكرية لجيش الاحتلال وناقلة جند بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي في مخيّم جباليا ومنطقة التوام بمحاور التقدّم شمال غزة”. وأضافت أنّ “مجـاهـديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرقي غزة واستهدفوا آليتين بقذائف تاندوم”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أقرّت بمقتل 10 عسكريّين وإصابة 7 آخرين بجراح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقالت إنّ معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولان، لترتفع حصيلة الجنود القتلى إلى 444 منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأشارت في البداية إلى مقتل 8 من بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني تومر غرينبيرغ، إضافة إلى قائد فصيل في الكتيبة رقم 13 ويُدعى روعي ملدسي، وفق ما نقلت مصادر إعلاميّة عن المتحدّث باسم جيش الاحتلال.