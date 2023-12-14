منظمة حقوقية: هجمات الحوثي على السفن التجارية جرائم حرب

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكدت منظمة حقوقية أن الهجمات العسكرية التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السفن الخمس التي استهدفها الحوثيون مؤخرًا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ليست أعيانًا عسكرية وجميعها سفن تجارية بطواقم مدنية

وأكدت أن هذه الهجمات تشكّل استهدافًا للمدنيين وهي إذا نُفذت عمدًا أو بتهور تُعد جريمة حرب. وأضافت المنظمة “أن الحوثيين يزعمون أنهم ينفّذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليًا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف ويحتجزونهم تعسفًا ويعرضونهم للخطر “.

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى الإفراج فورًا عن الرهائن، وإنهاء هجماتها على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل، حد تعبيرها.

وقوبلت أعمال القرصنة التي تقوم بها عصابة الحوثي الإيرانية منذ أكثر من شهر ردود أفعال غاضبة وإدانات دولية واسعة ونددت بها جهات حكومية وخبراء عسكريون لتعريضها السواحل اليمنية للخطر الدولي والعسكري الوشيك.