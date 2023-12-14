الترجي يهزم اتحاد تطاوين ويتصدر مجموعته

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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فاز الترجي الرياضي على اتحاد تطاوين بثلاثية نظيفة في مباراة لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الأربعاء 13 ديسمبر.

وسجّل ثلاثية الترجي كل من زكرياء العايب ورودريغو رودريغيز والمدافع المنافس ضد مرماه.

وبهذا الفوز وهو الثامن في بطولة هذا الموسم، ينفرد الترجي بصدارة المجموعة الثانية بـ25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الملاحق الاتحاد المنستيري.

وبعد المباراة، قال مساعد مدرّب الترجي شمس الدين الذوادي للتلفزة التونسية، إن الانتصار مهم معنويا قبل السفر إلى أنغولا لمواجهة بيترو أتليتكو في دوري الأبطال، كما أنه مناسبة لمصالحة الجماهير.

في المقابل، فإن هزيمة اليوم أكّدت أن اتحاد تطاوين خرج من حسابات المنافسة على لعب مرحلة التتويج، وبالتالي ستكون المنافسة في مرحلة تفادي النزول بعد فترة التوقف الشتوي.