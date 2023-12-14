شاهد بالفيديو كتائب القسام تفتك بقوة لجيش الاحتلال الصهيوني تحصنت داخل أحد مدارس خانيونس وصراخ جندي يعلو المنطقة

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بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد لاشتباك مقاتليها مع قوة خاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل إحدى المدارس في خانيونس.
ويظهر من خلال المشاهد كيف تفتك كتائب القسام بجنود إسرائيليين وتدمر آلياتهم من مسافات قريبة، كما يُسمع “صوت صراخ الجنود داخل المدرسة”.
وفي وقتٍ سابق من الأربعاء، قالت القسام في بيان: “تمكن مجاهدونا من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شرق مدينة خانيونس بقذيفة P29”.
وأضاف: “ندك حشود قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف هاون”.
وتابع: “استهدفنا غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ رجوم قصيرة المدى”.
وأردف: “ندك غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.
وزاد: “استهدفنا جرافة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة”.
كما قالت: “استهدفنا دبابتي ميركافا صهيونيتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105”.
وأكملت: “استهدفنا 3 دبابات ميركافا شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ”.