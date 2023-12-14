شاهد بالفيديو كتائب القسام تفتك بقوة لجيش الاحتلال الصهيوني تحصنت داخل أحد مدارس خانيونس وصراخ جندي يعلو المنطقة

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد لاشتباك مقاتليها مع قوة خاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل إحدى المدارس في خانيونس.



ويظهر من خلال المشاهد كيف تفتك كتائب القسام بجنود إسرائيليين وتدمر آلياتهم من مسافات قريبة، كما يُسمع “صوت صراخ الجنود داخل المدرسة”.