تعقيباً على كمين الشجاعية.. حماس توجه رسالة للاحتلال الصهيوني:أمامكم خيار واحد

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قالت حركة حماس، الأربعاء، إن مجاهدو كتائب القسام يوفون بالوعد بجعل غزة مقبرة للغزاة، وذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصرع أكثر من 8 من ضباطه وجنوده بكمين محكم في الشجاعية شرقي غزة.
وذكرت حماس أن “اعتراف جيش الاحتلال بمقتل 10 من أفراده، أغلبهم ضباط، يؤكد حجم خسارة وفشل قادة الكيان وجيشه في مواجه بأس المقاومة في غزة”.
وأضافت، “نقول للصهاينة إن قيادتكم الفاشلة لا تقيم أي وزن لحياة جنودكم، ولا خيار لكم سوى الانسحاب من غزة”.