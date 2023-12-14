قوات الجيش تسقط مسيرة حوثية غربي تعز

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تمكنت قوات الجيش اليوم الاربعاء، من اسقاط طائرة مسيرة استطلاعية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مواقعها غربي مدينة تعز

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية أسقطت مسيرة استطلاعية تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة الضباب.

وكانت قوات الجيش الوطني قد اسقطت أمس طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في محور الرزامات شمال محافظة صعدة، وهي الطائرة المسيّرة الثانية التي تسقطها دفاعات القوات الحكومية خلال 24 ساعة.