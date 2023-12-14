مباحثات يمنية باكستانية لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري والأمني

الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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التقى رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، رئيس الأركان المشتركة الباكستانية ساهر شمشاد ميرزا، على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية في المجال العسكري والأمني، والتنسيق المشترك في القضايا والمجالات المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي.

وتطرق رئيس الأركان إلى انعكاسات الحرب التي فرضها النظام الإيراني وأدواته الارهابية على اليمن والمنطقة، وما نتج عنها من معاناة وأزمات.. موضحا أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة وطنية وعروبية ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتطرفة الأخرى في سبيل استعادة الدولة وفرض خيار السلام والاستقرار.

وأعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه لمزيد من التعاون المتبادل في المجال العسكري ودعم قدرات القوات المسلحة اليمنية في المجال التدريبي والتقني والتعليمي لتعزيز جاهزيتها ورفع كفاءتها وخصوصا في جهود محاربة الإرهاب والتهريب.

من جهته، أشار رئيس الأركان المشتركة الباكستانية إلى القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية بين البلدين.. موضحا استعداد بلاده لدعم اليمن وجيشه بما يسهم في اعادة الامن والسلام لليمن بما يمثله من أولوية لدى باكستان وموقعه الحيوي والاستراتيجي في الأمن الاقليمي والعالمي.. داعيا رئيس هيئة الاركان لزيارة باكستان.

حضر معه اللقاء رئيس بعثة اليمن في التحالف الاسلامي العسكري اللواء الركن توفيق القيز، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، وقائد محور عتق اللواء الركن عادل علي هادي، والملحق العسكري بسفارة اليمن لدى الرياض العميد الركن يحيى الوعيل.