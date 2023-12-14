مصدر مسؤول بوزارة الدفاع يكشف حقيقة مشاركة اليمن في تحالف بحري جديد

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نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليوم الاربعاء الانباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات ارهابية من قبل المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر، قولة بان دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة..مؤكداً اهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، واجهزتها المعنية بحماية المياه الاقليمية لردع تهديدات المليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، و الاوضاع الانسانية في اليمن، والسلم والامن الدوليين.
وجدد المصدر، تحذير المليشيات الحوثية من مغبة مغامراتها الطائشة بالمصالح الوطنية، ومخاطر عسكرة المياه الاقليمية اليمنية، وتحويلها الى مسرح لصراع دولي اوسع.
واكد المصدر، موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قد نفت امس الثلاثاء موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على الانخراط في تحالف دولي متعدد الجنسيات بمشاركة اسرائيل لتأمين سلامة الحركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .
وأكدت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" أن الحكومة الشرعية اليمنية وافقت على المشاركة في تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر شريطة عدم مشاركة إسرائيل ضمن هذا التحالف مشيرة الى أن موافقة اليمن في التحالف الدولي المزمع انشاءه لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ترتكز على محددات واضحة تتمثل في تعزيز قدرات وامكانيات قوات الدفاع الساحلي و خفر السواحل اليمنية عبر تزويدها بمعدات وتجهيزات عسكرية حديثة الى جانب المشاركة في غرفة العمليات المشتركة لقوات التحالف الناشيء .
ونوهت المصادر إلى أن تأمين ممر " باب المندب " الذي يعد من أهم الممرات المائية اليمنية استحقاق تختص به القوات البحرية اليمنية كون اليمن هي الدولة المشرفة على الممر وتمتلك الحقوق السيادية الكاملة .