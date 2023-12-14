مصدر مسؤول بوزارة الدفاع يكشف حقيقة مشاركة اليمن في تحالف بحري جديد

نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليوم الاربعاء الانباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات ارهابية من قبل المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر، قولة بان دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة..مؤكداً اهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، واجهزتها المعنية بحماية المياه الاقليمية لردع تهديدات المليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، و الاوضاع الانسانية في اليمن، والسلم والامن الدوليين.

وجدد المصدر، تحذير المليشيات الحوثية من مغبة مغامراتها الطائشة بالمصالح الوطنية، ومخاطر عسكرة المياه الاقليمية اليمنية، وتحويلها الى مسرح لصراع دولي اوسع.

واكد المصدر، موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد نفت امس الثلاثاء موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على الانخراط في تحالف دولي متعدد الجنسيات بمشاركة اسرائيل لتأمين سلامة الحركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .