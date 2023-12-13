قيادي حوثي بارز يكشف عن مخاوف متصاعدة لدى الحوثيين ويوجه تهديدات مباشرة لطارق صالح والزبيدي ومصادر عسكرية تكشف لمأرب برس عن السبب الطارئ

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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في احدث تصعيد طارئ من قبل جماعة الحوثي وجهت الأخيرة تهديدات مباشرة لقائد قوات المقاومة الوطنية العميد "طارق صالح " ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء " عيدروس الزبيدي " بعدم التصدر لمواجهة ميلشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر وتنفيذ انتشار عسكري للقوات الموالية للشرعية من كلا المكونيين العسكريين متوعدة بحشد مقاتلين من كافة المكونات الموالية للجماعة لدعم صفوف الميلشيا في المواجهات المرتقبة.

ووجه القيادي البارز في جماعة الحوثي " محمد البخيتي " عبر تغريدة له على منصة "اكس" – رصدها مأرب برس- تهديدات مباشرة لكل من "طارق صالح والزبيدي" قائلا في هذا الصدد "ننصح طارق عفاش وعيدروس الزبيدي بعدم التورط في أي اعمال عسكرية لصالح الكيان الصهيوني بالتزامن مع جرائمه في غزة لان الشعب اليمني سيتحرك بكل مكوناته لضرب أي محاولة لإعاقة عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان، وسيجدان نفسيهما وحيدين في مواجهة الشعب اليمني الأصيل".

واعتبرت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات لـ"مأرب برس" تهديدات الحوثيين التي اطلقها القيادي "البخيتي" بانها تكشف عن حالة من التوجس والخوف لدى قيادة ميلشيا الحوثي بسبب التحركات الطارئة لقوات المقاومة الوطنية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي استعدادا لبدء عملية انتشار واسعة تهدف الى تأمين المياه الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ووضع حد لتصعيد الحوثيين وتهديداته لسلامة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.