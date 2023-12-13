مأرب: افتتاح مدينة سكنية في مخيم الجفينة تأوي عشرات الأسر النازحة بدعم وتمويل كويتي.

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات خاصة

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ، ومعه مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثنى، قرية السلام السكنية الريفية للنازحين في مخيم الجفينة العليا جنوب غرب عاصمة المحافظة.

وتضم القرية 58 وحدة سكنية بناء شعبي مع التشطيب والتأثيث بكلفة اجمالية بلغت 872 الف ريال سعودي، مقدمة من الكويت الشقيق ضمن حملة الكويت الى جانبكم.

وعقب الافتتاح دشن الدكتور مفتاح ومثنى، عملية توزيع الوحدات السكنية في القرية التي نفذتها جمعية النور الخيرية بدعم وتمويل من دولة الكويت الشقيق، واشراف جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية الكويتية، حيث تم تسليم كل اسرة مستفيدة من النازحين ذوي الاحتياجات الخاصة والأكثر ضعفا، مفتاح وحدتها السكنية التي تضم غرفتين وحمام وصالة على مساحة 46 مترا مربعاً، متضمنةً كل وحدة كافة الأثاث المنزلي.

وثمن الوكيل مفتاح التدخلات الانسانية الكويتية ووقوفها الى جانب اخوانهم في اليمن في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة وتخفيف معاناة النازحين، بتنفيذ العديد من المشاريع المستدامة والتنموية الانسانية الى جانب المساعدات الطارئة، وخاصة في جانب الايواء للنازحين والأشد ضعفا في المجتمع بمساكن أكثر استدامة ومقاومة لعوامل التغيرات المناخية.

من جهته اوضح مدير المشروع المهندس إبراهيم العامري، إن هذا المشروع يأتي إسهاماً من الأشقاء في دولة الكويت لتخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين، مشيراً الى ان المئات من الأشخاص سيستفيدون من المشروع وسيصبح لهم مسكن خاص لهم يجمع أفراد الأسرة ويخفف عنهم معاناة الإيجارات.