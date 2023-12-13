قيادي حوثي بارز يكشف عن مخاوف متصاعدة لدى الحوثيين ويوجه تهديدات مباشرة لطارق صالح والزبيدي ومصادر عسكرية تكشف لمأرب برس عن السبب الطارئ مأرب: افتتاح مدينة سكنية في مخيم الجفينة تأوي عشرات الأسر النازحة بدعم وتمويل كويتي. وزير الدفاع يشهد اختتام بطولة الدوري العسكري في عدن رئيس الأركان يشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء أركان دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مليشيا الحوثي تدشن حملة تجنيد جديدة وتركز على فئات محددة تحت شعار نصرة إخوانهم في غزة مليشيا الحوثي في اليمن.. والخطوط الحمراء لإسرائيل اليابان تقدم منحة جديدة لهذا البند في اليمن ..تفاصيل مسؤول أمريكي: جماعة الحوثي أطلقت صاروخين على ناقلة في باب المندب الأمم المتحدة تُعيّن نائبًا جديدًا للمبعوث الأممي إلى اليمن تعرف على سيرتة الذاتية رجل بلاهوية أو ملامح واضحة تجاوز ال60 ويعاني من إعاقة .. مهندس عاصفة الأقصى والمطلوب رقم 1 للموساد الإسرائيلي ..فمن هو ؟ مارب برس يكشف التفاصيل
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ، ومعه مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثنى، قرية السلام السكنية الريفية للنازحين في مخيم الجفينة العليا جنوب غرب عاصمة المحافظة.
وتضم القرية 58 وحدة سكنية بناء شعبي مع التشطيب والتأثيث بكلفة اجمالية بلغت 872 الف ريال سعودي، مقدمة من الكويت الشقيق ضمن حملة الكويت الى جانبكم.
وعقب الافتتاح دشن الدكتور مفتاح ومثنى، عملية توزيع الوحدات السكنية في القرية التي نفذتها جمعية النور الخيرية بدعم وتمويل من دولة الكويت الشقيق، واشراف جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية الكويتية، حيث تم تسليم كل اسرة مستفيدة من النازحين ذوي الاحتياجات الخاصة والأكثر ضعفا، مفتاح وحدتها السكنية التي تضم غرفتين وحمام وصالة على مساحة 46 مترا مربعاً، متضمنةً كل وحدة كافة الأثاث المنزلي.
وثمن الوكيل مفتاح التدخلات الانسانية الكويتية ووقوفها الى جانب اخوانهم في اليمن في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة وتخفيف معاناة النازحين، بتنفيذ العديد من المشاريع المستدامة والتنموية الانسانية الى جانب المساعدات الطارئة، وخاصة في جانب الايواء للنازحين والأشد ضعفا في المجتمع بمساكن أكثر استدامة ومقاومة لعوامل التغيرات المناخية.
من جهته اوضح مدير المشروع المهندس إبراهيم العامري، إن هذا المشروع يأتي إسهاماً من الأشقاء في دولة الكويت لتخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين، مشيراً الى ان المئات من الأشخاص سيستفيدون من المشروع وسيصبح لهم مسكن خاص لهم يجمع أفراد الأسرة ويخفف عنهم معاناة الإيجارات.