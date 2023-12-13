وزير الدفاع يشهد اختتام بطولة الدوري العسكري في عدن

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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شهد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اختتام بطولة الدوري العسكري لكرة القدم الذي نظمته دائرة الرياضة العسكرية لمحاور المنطقة العسكرية الرابعة والقوات البحرية والمنشآت التعليمية ودوائر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي المباراة التي اقيمت في ملعب الحبيشي احرز فريق محور أبين العملياتي بطولة الدوري بفوزه على فريق قاعدة العند بسداسية مقابل هدف.

وفي ختام البطولة التي حضرها نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد البصر وقائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله النخعي وعدد من القيادات العسكرية قام وزير الدفاع بتكريم الفريقين المتأهلين إلى نهاية الدوري بالكؤوس والجوائز التشجيعية والتحفيزية، مشيدا باللياقة البدنية والحرفية العالية التي قدمها اللاعبون في ملعب المبارة.

من جهته قال مدير دائرة الرياضة العسكرية العميد الركن محمد جعبل ان الدوري شهد أجواء حماسية وتفاعلية كبيرة وأظهر مواهب كروية في صفوف منتسبي القوات المسلحة، متطلعا إلى تشكيل فريق الجيش واعادته للدوري العام بدعم وتشجيع من قبل قيادة وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.