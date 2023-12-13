وزير الدفاع يشهد اختتام بطولة الدوري العسكري في عدن رئيس الأركان يشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء أركان دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مليشيا الحوثي تدشن حملة تجنيد جديدة وتركز على فئات محددة تحت شعار نصرة إخوانهم في غزة مليشيا الحوثي في اليمن.. والخطوط الحمراء لإسرائيل اليابان تقدم منحة جديدة لهذا البند في اليمن ..تفاصيل مسؤول أمريكي: جماعة الحوثي أطلقت صاروخين على ناقلة في باب المندب الأمم المتحدة تُعيّن نائبًا جديدًا للمبعوث الأممي إلى اليمن تعرف على سيرتة الذاتية رجل بلاهوية أو ملامح واضحة تجاوز ال60 ويعاني من إعاقة .. مهندس عاصفة الأقصى والمطلوب رقم 1 للموساد الإسرائيلي ..فمن هو ؟ مارب برس يكشف التفاصيل الحكومة اليمنية تنعي أحد وزارئها تفاصيل هجوم جديد استمر 90 دقيقة في البحر الأحمر.. 6 قوارب مسلحة وسفينة كانت الهدف
شهد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اختتام بطولة الدوري العسكري لكرة القدم الذي نظمته دائرة الرياضة العسكرية لمحاور المنطقة العسكرية الرابعة والقوات البحرية والمنشآت التعليمية ودوائر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي المباراة التي اقيمت في ملعب الحبيشي احرز فريق محور أبين العملياتي بطولة الدوري بفوزه على فريق قاعدة العند بسداسية مقابل هدف.
وفي ختام البطولة التي حضرها نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد البصر وقائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله النخعي وعدد من القيادات العسكرية قام وزير الدفاع بتكريم الفريقين المتأهلين إلى نهاية الدوري بالكؤوس والجوائز التشجيعية والتحفيزية، مشيدا باللياقة البدنية والحرفية العالية التي قدمها اللاعبون في ملعب المبارة.
من جهته قال مدير دائرة الرياضة العسكرية العميد الركن محمد جعبل ان الدوري شهد أجواء حماسية وتفاعلية كبيرة وأظهر مواهب كروية في صفوف منتسبي القوات المسلحة، متطلعا إلى تشكيل فريق الجيش واعادته للدوري العام بدعم وتشجيع من قبل قيادة وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.