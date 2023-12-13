رئيس الأركان يشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء أركان دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 203

شارك رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المستركة الفريق الركن صغير بن عزيز، في الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي عقد، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض.

وقد ناقش رؤساء الاركان خلال الاجتماع استراتيجية التحالف ومبادراته التي يعمل عليها والمعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامي، كما تمّ مناقشة أهداف هذه المبادرات ودورها في خدمة الدول الأعضاء، فيما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي والمزمع إقامته في فبراير 2024م.

رافقه خلال المشاركة في المؤتمر كلا من: رئيس بعثة اليمن في التحالف الاسلامي العسكري اللواء الركن توفيق القيز، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، وقائد محور عتق اللواء الركن عادل علي هادي، وقائد محور أبين العميد الركن سند الرهوة، والملحق العسكري بسفارة اليمن لدى الرياض العميد الركن يحيى الوعيل.