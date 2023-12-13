وزير الدفاع يشهد اختتام بطولة الدوري العسكري في عدن رئيس الأركان يشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء أركان دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مليشيا الحوثي تدشن حملة تجنيد جديدة وتركز على فئات محددة تحت شعار نصرة إخوانهم في غزة مليشيا الحوثي في اليمن.. والخطوط الحمراء لإسرائيل اليابان تقدم منحة جديدة لهذا البند في اليمن ..تفاصيل مسؤول أمريكي: جماعة الحوثي أطلقت صاروخين على ناقلة في باب المندب الأمم المتحدة تُعيّن نائبًا جديدًا للمبعوث الأممي إلى اليمن تعرف على سيرتة الذاتية رجل بلاهوية أو ملامح واضحة تجاوز ال60 ويعاني من إعاقة .. مهندس عاصفة الأقصى والمطلوب رقم 1 للموساد الإسرائيلي ..فمن هو ؟ مارب برس يكشف التفاصيل الحكومة اليمنية تنعي أحد وزارئها تفاصيل هجوم جديد استمر 90 دقيقة في البحر الأحمر.. 6 قوارب مسلحة وسفينة كانت الهدف
شارك رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المستركة الفريق الركن صغير بن عزيز، في الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي عقد، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض.
وقد ناقش رؤساء الاركان خلال الاجتماع استراتيجية التحالف ومبادراته التي يعمل عليها والمعنية بمجالات عمل التحالف الإسلامي، كما تمّ مناقشة أهداف هذه المبادرات ودورها في خدمة الدول الأعضاء، فيما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.
ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي والمزمع إقامته في فبراير 2024م.
رافقه خلال المشاركة في المؤتمر كلا من: رئيس بعثة اليمن في التحالف الاسلامي العسكري اللواء الركن توفيق القيز، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، وقائد محور عتق اللواء الركن عادل علي هادي، وقائد محور أبين العميد الركن سند الرهوة، والملحق العسكري بسفارة اليمن لدى الرياض العميد الركن يحيى الوعيل.